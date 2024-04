Per la transizione energetica Aflutec finanzia cinque premi di laurea all’UniBs

La bresciana Aflutec sostiene la formazione e finanzia cinque premi di laurea all’Università di Brescia, per altrettanti studenti meritevoli che abbiano concluso gli studi magistrali in «Ingegneria meccanica» con curriculum in «Transizione energetica» nell’anno accademico 2023/24.

È di pochi giorni fa, la pubblicazione sul sito dell’ateneo cittadino del bando con scadenza il prossimo 30 maggio: l’importo complessivo dei premi è di 15mila euro, pari ad un premio da 5mila per il primo classificato, uno da 4mila per il secondo classificato e tre premi da 2mila per il terzo, il quarto ed il quinto classificato. L’idea, dunque, è quella di impegnarsi in prima linea per sostenere la formazione specifica e di alto livello nel settore termico, settore in cui la stessa Aflutec lavora da circa 30 anni.

La storia

Fondata nel 1990 da Guido Turini, specialista del settore termotecnico che ne è tutt’ora titolare, Aflutec offre servizi di impiantistica idraulica ed elettrica, civile, industriale e speciale. Oltre alla realizzazione, la società garantisce un’assistenza mirata passo passo a risolvere qualsiasi problema, facendo della vicinanza al cliente il suo fiore all’occhiello, complice anche l’apertura (nel 2007) di Aflutec Servizi, che si occupa appunto della manutenzione degli impianti realizzati o già esistenti.

Nel tempo l’azienda della famiglia Turini - che vanta un fatturato di 11,5 milioni e conta una trentina di dipendenti - ha allargato il business oltrepassando i confini provinciali: c’è infatti il suo zampino negli impianti tecnologici del nuovo dipartimento milanese di informatica intitolato a Giovanni degli Antoni, nel nuovo Campus dell’Università Cattolica in via Garzetti, nella sede produttiva di Copan Automazioni e nel centro logistico Dhl di Livorno, per citarne solo alcuni.

Con un parco macchine di una ventina di automezzi che permettono un autonomo e adeguato trasferimento del personale, Aflutec è impegnata sul territorio anche a promuovere attivamente la riqualificazione energetica degli impianti esistenti con proposte impiantistiche e contrattuali finalizzate al risparmio energetico. Per farlo, ha sviluppato una formula ad hoc, il servizio energia, in cui l'impianto riqualificato viene condotto e gestito con la massima accuratezza per spingersi verso i più alti rendimenti. Con il servizio energia Aflutec, inoltre, l’impianto viene garantito 10 anni contro ogni possibile danno ai macchinari e contro la normale usura dei componenti.

I cinque premi di laurea finanziati presso l’Università di ingegneria di Brescia vanno nella medesima direzione, quella di un investimento a 360 gradi su un futuro più green ma anche con radici sempre più profonde nel territorio in cui opera. A beneficio di quella formazione e specializzazione dei giovani di cui così - spesso - ci si riempie soltanto la bocca.