Legge di bilancio e iperammortamento: l’incontro in Sala Libretti

La legge di Bilancio 2026 è stata accolta con aspettative elevate dal mondo produttivo, ma nelle prime settimane di applicazione ha lasciato più di un interrogativo tra le imprese, soprattutto sul fronte degli incentivi agli investimenti. In particolare la nuova formulazione dell’iperammortamento 2026, pur rappresentando un ritorno di uno strumento atteso, non ha dissipato tutte le perplessità delle aziende, che si trovano a fare i conti con un quadro normativo percepito come meno incisivo rispetto alle esigenze di rilancio e competitività.

Proprio questa distanza tra attese e contenuti della manovra sarà uno dei temi dell’incontro di approfondimento promosso da Ibs Consulting nell’ambito di Gdb&Futura, in programma mercoledì 21 gennaio alle 17 e dedicato per l’appunto alle principali novità fiscali introdotte dalla finanziaria e alle sue ricadute operative.

L’obiettivo è fornire una lettura tecnica delle misure, chiarendo limiti, opportunità e margini di applicazione per imprese e professionisti. Il focus sarà rivolto in particolare all’iperammortamento 2026 e al suo inserimento nel più ampio contesto delle politiche di Transizione 4.0 e 5.0, analizzando l’effettiva capacità dello strumento di stimolare nuovi investimenti in innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico. Un tema centrale per il tessuto produttivo bresciano, che continua a confrontarsi con costi elevati, mercati incerti e una pressione competitiva crescente.

Chi ci sarà

All’incontro interverranno Alberto Bertolotti, ceo e founder di Ibs Consulting, Marco Belardi, team leader 4.0 & 5.0 e direttore tecnico della Business unit Transizione 4.0/5.0, e Nicola Rizzo, senior analyst di Ibs Consulting. A moderare il confronto sarà Stefano Martinelli, giornalista del Giornale di Brescia.

Iscrizioni

La partecipazione in presenza è gratuita e possibile previa iscrizione online sul sito di Sala Libretti, con posti limitati. La registrazione dell’evento sarà inoltre resa disponibile in modalità on demand, consentendo alle aziende interessate di accedere ai contenuti anche successivamente e di orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento per il 2026.