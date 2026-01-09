Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & FuturaEconomia

Legge di bilancio e iperammortamento: l’incontro in Sala Libretti

Appuntamento gratuito mercoledì 21 gennaio alle 17 con Ibs Consulting per approfondire le principali novità in materia fiscale previste dalla manovra
L'incontro dell'anno scorso sulla legge di Bilancio - © www.giornaledibrescia.it
L'incontro dell'anno scorso sulla legge di Bilancio - © www.giornaledibrescia.it
AA

La legge di Bilancio 2026 è stata accolta con aspettative elevate dal mondo produttivo, ma nelle prime settimane di applicazione ha lasciato più di un interrogativo tra le imprese, soprattutto sul fronte degli incentivi agli investimenti. In particolare la nuova formulazione dell’iperammortamento 2026, pur rappresentando un ritorno di uno strumento atteso, non ha dissipato tutte le perplessità delle aziende, che si trovano a fare i conti con un quadro normativo percepito come meno incisivo rispetto alle esigenze di rilancio e competitività.

Proprio questa distanza tra attese e contenuti della manovra sarà uno dei temi dell’incontro di approfondimento promosso da Ibs Consulting nell’ambito di Gdb&Futura, in programma mercoledì 21 gennaio alle 17 e dedicato per l’appunto alle principali novità fiscali introdotte dalla finanziaria e alle sue ricadute operative.

L’obiettivo è fornire una lettura tecnica delle misure, chiarendo limiti, opportunità e margini di applicazione per imprese e professionisti. Il focus sarà rivolto in particolare all’iperammortamento 2026 e al suo inserimento nel più ampio contesto delle politiche di Transizione 4.0 e 5.0, analizzando l’effettiva capacità dello strumento di stimolare nuovi investimenti in innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico. Un tema centrale per il tessuto produttivo bresciano, che continua a confrontarsi con costi elevati, mercati incerti e una pressione competitiva crescente.

Chi ci sarà

All’incontro interverranno Alberto Bertolotti, ceo e founder di Ibs Consulting, Marco Belardi, team leader 4.0 & 5.0 e direttore tecnico della Business unit Transizione 4.0/5.0, e Nicola Rizzo, senior analyst di Ibs Consulting. A moderare il confronto sarà Stefano Martinelli, giornalista del Giornale di Brescia.

Iscrizioni

La partecipazione in presenza è gratuita e possibile previa iscrizione online sul sito di Sala Libretti, con posti limitati. La registrazione dell’evento sarà inoltre resa disponibile in modalità on demand, consentendo alle aziende interessate di accedere ai contenuti anche successivamente e di orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento per il 2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
legge di Bilancio 2026iperammortamentoIbs ConsultingSala Libretti
Icona Newsletter

@Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario