Legge di Bilancio, il 14 gennaio l’incontro al Giornale di Brescia

In Parlamento fervono i lavori per chiudere definitivamente la partita della legge di Bilancio 2025. E le aziende di tutta Italia, Brescia compresa, attendono con impazienza di sapere come verranno sviluppati gli strumenti a loro favore, Transizione 5.0 in primis.

L’obiettivo è migliorare e semplificare il Piano, cumulandolo in toto con altri incentivi. Ci si attende poi l’aumento del primo scaglione da 2,5 a 10 milioni, la semplificazione del calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti e per i progetti gestiti dalle ESCo. Ancora però tutto è nelle mani del Parlamento.

Per scoprire e approfondire la futura norma il Giornale di Brescia, nell’ambito dell’inserto GdB&Futura e in collaborazione con società di consulenza finanza agevolata Ibs Consulting, ha organizzato l’incontro «Legge di bilancio 2025: tutte le novità», previsto nella Sala Libretti del GdB (via Solferino 22) martedì 14 gennaio alle 17.

Interverranno Alberto Bertolotti, ceo e founder di Ibs Consulting, e Marco Belardi, team leader 4.0/5.0 di Ibs Consulting, nonché direttore tecnico Transizione 4.0/5.0 del Polo tecnologico Alto Adriatico. Prevista anche la partecipazione di un’azienda (in via di definizione). Modera il giornalista Stefano Martinelli.

Iscrizioni

L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, previa registrazione sul sito di Sala Libretti. Prevista anche la diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia.