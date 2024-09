La startup bresciana Infinity ID vola in Silicon Valley con Intesa

Intesa Sanpaolo promuove per 12 startup innovative italiane, compresa una realtà bresciana, un programma di accelerazione nella Silicon Valley, in collaborazione con Innovit (Italian Innovation and Culture Hub) e Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Si tratta di realtà individuate tra le 80 che hanno partecipato alle due edizioni di Up2Stars, il programma di Intesa dedicato alla valorizzazione delle startup italiane che operano in settori strategici per l'economia del Paese.

Le aziende sono Keplera (Palermo), 2NDSpace (Faenza), Novac (Modena), PINPOINT (Bastiglia, Modena), Monitor The Planet (Faenza), Novalimb (Roma), Infinity ID (Brescia), bitCorp (Milano), CityZ (Caselle Torinese, Torino), Joule (Campodarsego, Padova), Oraigo (Padova), M2Test (Trieste).

Dichiarazioni

«Abbiamo individuato nella Silicon Valley un ambiente unico di confronto e sviluppo per le startup italiane, con vantaggi reciproci nel trasferimento di conoscenze e nell'espansione verso nuovi mercati» commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

«Grazie alla collaborazione con Innovit, abbiamo rafforzato queste 12 startup - aggiunge Barrese - con gli strumenti necessari per affermarsi su scala internazionale, creando così nuove filiere di innovazione a beneficio dell'economia del nostro Paese».

L’azienda

Infinity ID realizza sistemi all-inclusive con tecnologia Rfid, personalizzabili in base alle esigenze specifiche dei clienti: la suite di app pronte all'uso consente la visibilità lungo tutta la supply chain e la riduzione dei costi nei settori manifatturiero, logistico e retail. Una soluzione che fa leva su un’identificazione agile, automatica e veloce di componenti e prodotti, semplificando attività di inventario, spedizioni e processi produttivi.