La sfida «Social» chiama in causa tutte le aziende: il secondo incontro di GdB&Futura

Scindere un’azienda dal territorio entro la quale questa si muove e opera non solamente è difficile ma rappresenta anche il primo passo per allontanarsi da un reale impegno verso la sostenibilità. Non a caso il secondo pilastro dei criteri Esg, bussola per la transizione in mando alle imprese,è proprio orientato verso questo aspetto.

Il termine Social però comprende anche molto altro e, abbracciando i territori, include anche le persone che in esse vivono, siano i lavoratori dell’azienda, i loro familiari o chiunque dall’attività di uno specifico business trae vantaggi o ne intercetta gli effetti. Ecco perché, dopo aver approfondito la tematica Governance a metà aprile nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, il secondo dibattito del ciclo di incontri «I tre volti della sostenibilità: i criteri Esg» promosso nell’ambito di GdB&Futura si concentrerà proprio sul Social.

Gli ospiti

Organizzato in collaborazione con Rmb, Torri-Artigiani del fotovoltaico e Progetto 6, l’appuntamento «S come Social: l’impresa dentro i territori» è fissato per martedì 14 maggio alle 17.30 all’interno della Cantina Bottenago di Polpenazze del Garda (via Monte Canale 6/A). Interverranno Alberto Volpi, presidente del gruppo Volpi e promotore del progetto «Fabbrica Comunità» che dall’attenzione al territorio e alle persone ha fatto il suo fulcro, Mariasole Bannò, professoressa di Economia e Gestione delle imprese e Presidente della Commissione Genere dell’Università degli Studi di Brescia, Emilio Cattaneo, direttore del personale di Rmb Spa, Michele Torri, presidente di Torri-Artigiani del fotovoltaico, ed Ernesto Medeghini, ceo di Progetto 6.

Grazie a questi esperti, moderati dal giornalista Stefano Martinelli, si proverà a tracciare un quadro delle migliori soluzioni in ottica di integrazione tra aziende e territori, collegati e uniti per promuovere insieme un vero cambiamento sia in ottica ambientale ed ecologica ma anche sociale, valoriale e culturale. L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico ma con posti limitati e con l’accesso che sarà consentito previa iscrizione obbligatoria sul sito eventbrite.it. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con degustazione dei vini Bottenago organizzato dalla stessa cantina di Polpenazze.

A giugno

L’ultimo faccia a faccia del ciclo è invece previsto per giugno. In questa occasione si indagherà quello che per tutti è l’aspetto più caratterizzante, e di certo più noto, dei criteri Esg. l’«Environmental» cioè l’ambiente.