Iscrizioni aperte per l’incontro «S come Social» del ciclo dedicato ai criteri Esg

Sono aperte le iscrizioni al secondo incontro del ciclo di GdB&Futura dedicato ai criteri Esg. L’appuntamento con «S come Social: l’impresa dentro i territori» è fissato per martedì 14 maggio alle 17.30 all’interno della Cantina Bottenago di Polpenazze del Garda (via Monte Canale 6/A).

Interverranno Alberto Volpi, presidente del gruppo Volpi e promotore del progetto «Fabbrica Comunità» che dall’attenzione al territorio e alle persone ha fatto il suo fulcro, Mariasole Bannò, professoressa di Economia e Gestione delle imprese e Presidente della Commissione Genere dell’Università degli Studi di Brescia, Emilio Cattaneo, direttore del personale di Rmb Spa, Michele Torri, presidente di Torri-Artigiani del fotovoltaico, ed Ernesto Medeghini, ceo di Progetto 6.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico ma con posti limitati: l’accesso che sarà consentito previa iscrizione obbligatoria sul sito eventbrite.it. Al termine sarà offerto un aperitivo con degustazione dei vini Bottenago organizzato dalla stessa cantina.