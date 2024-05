Il lato oscuro del voto

Ad anni di distanza il caso Cambridge Analytica fa riflettere sull’importanza della tecnologia nei processi democratici

A giugno si svolgeranno le Elezioni europee - © www.giornaledibrescia.it

Esiste un prima e un dopo 2018, anno in cui scoppiò con fragore il caso Cambridge Analytica. La società britannica, che ha lavorò tra le altre per la campagna elettorale di Donald Trump nel 2016, per quella del senatore degli Stati Uniti Ted Cruz e per quella pro Brexit, finì al centro di uno scandalo per l’utilizzo dei dati personali di decine e decine di milioni di utenti di Facebook senza il loro consenso (87 milioni secondo l’azienda). Queste informazioni venivano sfruttate per la profilazio