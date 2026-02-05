«Noleggiamo la tecnologia: non serve possederla per farla funzionare»

«Puntiamo molto sul concetto di libertà e per certi versi ci sentiamo degli evangelisti del noleggio». Davide Danesi esterna fin da subito una predilezione per la letteratura orientale, che a modo suo riflette nell’approccio al mondo degli affari. «La cultura occidentale è un po’ schiava del possesso, ma da qualche anno sta avanzando dagli Stati Uniti il paradigma della subscription economy: un modo nuovo di intendere i consumi, fondato appunto sull’abbonamento e non più sull’acquisto e sul possesso di beni o servizi».

La Giustacchini Tech to rent nasce nel 2013 anche da quessto presupposto, specializzandosi nella gestione di dispositivi informatici in modalità «device as a service» e, quindi, nell’ultimo periodo in un moderno modello di noleggio operativo senza vincoli, in partnership con Subbyx.

«In sostanza – continua Danesi – sei libero di tenere e utilizzare un bene (Pc, smartphone o tablet) per quanto vuoi e ti libero da altre preoccupazioni legate all’eventuale acquisto dello stesso oggetto. In fondo ci ispiriamo al principio della subscription economy che contempla anche la configurazione, l’assistenza tecnica e la gestione degli asset lungo il loro intero ciclo di vita. In questo modo spostiamo il valore dalla proprietà all’utilizzo, rendendo il servizio l’elemento centrale del modello».

Il ceo Davide Danesi

Questa formula funziona anche per le imprese o solo per il singolo cittadino?

«Ormai le aziende non cercano più di possedere la tecnologia, ma di utilizzarla in modo efficiente, con continuità di servizio e senza complicazioni. Questa transizione dal possesso all’uso non può realizzarsi se imponiamo contratti rigidi, lunghi e pieni di penali. Il nostro modello ribalta questa logica: il cliente utilizza il proprio computer o smartphone per tutto il tempo che gli serve e può sostituirlo o restituirlo quando vuole. È un accesso alla tecnologia davvero libero, aperto a tutti e senza vincoli».

Vi rivolgete, insomma sia alle imprese sia ai privati?

«Esatto, le imprese hanno già digerito questo paradigma e per questo motivo abbiamo ampliato la nostra offerta anche ai beni strumentali. In un contesto economico e geopolitico che richiede maggiore attenzione alla gestione del capitale, il modello di noleggio operativo senza vincoli consente alle imprese di evitare investimenti iniziali, impegni contrattuali rigidi e di godere di agevolazioni fiscali.

Per ciò che riguarda i privati, invece, abbiamo lanciato il sito nolly.it dove è possibile prendere a noleggio smartphone e tablet, anche ricondizionati. Dopotutto il nostro modello si integra al meglio con il concetto di economia circolare».

La Giustacchini Tech to rent fa parte dell’omonimo gruppo che svolge un’attività più «tradizionale», che va dalla vendita di prodotti per la scuola, la casa e l’ufficio fino al packaging all’arredo e alle stampanti. Quali sono le vostre origini?

«La Giustacchini Tech to rent nasce nel 2013 da una convergenza di idee tra me e Andrea Giustacchini: ci siamo detti, proviamo a fare qualcosa di diverso e la nostra startup inizialmente dedicata al noleggio a lungo termine di beni è arrivata fin qui. Oggi contiamo una quarantina di addetti e un monte ricavi di 15 milioni di euro, con una crescita superiore al 30% rispetto allo scorso anno. Abbiamo anche realizzato tre importanti acquisizioni che ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di vendita in tutto il Nord Italia, fino all’Emilia. Non le nascondo però che vedo ancora margini di crescita e che mi piace sentirmi ancora alla guida di una startup». e.Bis.