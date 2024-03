Gdb&Futura, tre incontri per parlare di trasformazione green, sociale e di governance

Quando si tirano in ballo i criteri Esg non è possibile parlare di uno di essi senza coinvolgere gli altri. E se l’aspetto ambientale e green è di certo quello che maggiormente è al centro delle discussioni, quando si parla di aspetti sociali e di governance i discorsi si fanno meno chiari, dai contorni meno nitidi.

Ecco perché il Giornale di Brescia, nell’ambito dell’inserto GdB&Futura, ha voluto organizzare un serie di incontri proprio per focalizzarsi su tutte e tre le componenti del trinomio della sostenibilità.

Le tappe

Si partirà a fine aprile (la data precisa è ancora da definire) con il primo appuntamento dedicato in modo specifico a tutto ciò che attiene la governance. Grazie al contributo di Btl-Banca del territorio lombardo, di InnexHub, di una docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e di Confindustria verranno affrontati temi come per esempio il passaggio generazionale, sempre più cruciale alla luce dei grandi cambiamenti in atto, o la presenza di donne nei board delle società.

Il secondo faccia a faccia, che verosimilmente si svolgerà a metà maggio, avrà invece come fulcro ciò che attiene alla dimensione sociale della sostenibilità, intendendo con ciò in primissimo luogo le ricadute sul territorio dell’attività d’impresa, il suo coinvolgimento nella vita della comunità e la percezione che della stessa hanno le persone che la animano o che ad essa sono legate (le famiglie dei dipendenti per esempio).

La chiusura, come ormai da tradizione per GdB&Futura, si svolgerà al Museo Mille Miglia di Brescia in viale Bornata: andrà ad esplorare i temi più strettamente ambientali, quasi in concomitanza con le cruciali elezioni europee previste l’8 e il 9 giugno. Maggiori informazioni, con date, orari, luoghi, relatori e modalità d’iscrizione, verranno forniti a breve attraverso tutti i canali del Giornale di Brescia: quotidiano cartaceo, sito web e social.