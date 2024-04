Filiera dell’idrogeno rinnovabile: in arrivo nuovi contributi dal Pnrr

Riaprono i bandi del Pnrr dedicati a finanziare lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile: ci sono ancora 150 milioni di euro a disposizione.

Gli investimenti agevolabili possono riguardare la creazione o l’ampliamento di unità produttive di componenti degli elettrolizzatori, dispositivi per la compressione, lo stoccaggio e la purificazione dell’idrogeno, sistemi di interfaccia con impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche le attività di ricerca e formazione correlate all’investimento.

L’invito è aperto alle imprese di ogni dimensione, e in particolare a quelle operanti nei settori industriali «hard-to-abate» e per i trasporti a lunga distanza.

Le agevolazioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto in misura variabile in base alla dimensione di impresa e alla localizzazione dell’intervento. La scadenza per l’invio delle proposte è fissata al 13 maggio 2024. Per approfondire è possibile visitare il sito www.gfinance.it.