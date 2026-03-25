Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & Futura

Il cronocentrismo e la fiducia nel presente scollegato dal passato

Stefano Martinelli
«La convinzione che i propri tempi siano di primaria importanza e che gli altri periodi impallidiscano a confronto» rischi di oscurare anche il futuro
Una ferrovia in costruzione - Foto Museums Victoria
Una ferrovia in costruzione - Foto Museums Victoria
AA

Se si potesse parlare con un imprenditore della Manchester di fine ’700 o con un nobile signore latifondista della Francia medievale, si può star certi che entrambi sarebbero convinti di vivere nella migliore delle epoche. E che quelle precedenti alla loro erano arretrate e inferiori.

Ebbene, proviamo a guardarci dentro: non pensiamo forse lo stesso del nostro tempo? Nel 1974 il sociologo Jib Fowles coniò per descrivere questo atteggiamento il termine cronocentrismo, inteso come «la convinzione che i propri tempi siano di primaria importanza e che gli altri periodi impallidiscano a confronto. È la fede nell’importanza storica del presente. E, come tale, suggerisce un disprezzo del passato e del futuro».

Come questo possa applicarsi al mondo economico, nonostante guerre, crisi energetiche e via dicendo, è presto detto. La fede nella tecnologia, intelligenza artificiale in primis, sta facendo sì che gli sviluppi in chiave produttiva siano visti come inevitabili, amplificati dalla loro velocità e pervasività, capaci anche di invadere le sfere pubblica e personale.

Una fede che si inserisce in una visione del mondo lineare, proiettato sempre in avanti verso una meta. Questo approccio, che visto dal versante positivo permette investimenti e crea fiducia nel futuro, rischia però di oscurare un passato che in sé cela, se non insegnamenti, di certo spunti di riflessione. Valorizzare ciò che è stato, alla luce di ciò che è e di quanto potrebbe essere, non è oscurantismo ma saggezza.

Conoscere la storia, anche economica e industriale, crea il sostrato necessario per costruire qualcosa di solido. A volte ce ne dimentichiamo, scossi dall’appassionato fervore per ciò che è nuovo, ma nelle nostre radici c’è tutto il materiale per cambiare. Sì, anche per essere «disruptive» e innovativi. Perché la fede nel presente fa dimenticare il passato e offusca il futuro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cronocentrismoinnovazioneCaleidoscopio
Icona Newsletter

@Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario