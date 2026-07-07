Dopo 6 anni la community di sviluppatori di Google torna a Brescia

Dopo sei anni di silenzio torna a Brescia la community degli sviluppatori legata a Google. Gdg (Google developer groups) Brescia riparte e il primo appuntamento ufficiale è in programma giovedì 16 luglio alle 18.30 al Csmt Innovation Hub di via Branze 45 (ingresso gratuito e iscrizione online a questo link).
La serata sarà dedicata al modo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro di chi sviluppa software e al valore che queste tecnologie possono portare alle imprese. In programma talk e dimostrazioni dal vivo, tra cui una demo con Antigravity, l’ambiente di sviluppo «agentico» di Google, capace di trasformare una specifica in una funzione software mantenendo il controllo umano.
«Nel 2021 si scriveva codice riga per riga, oggi si scrivono le specifiche e si guidano gli agenti che lo scrivono al posto nostro – spiega Matteo Gazzurelli, organizzatore di Gdg Brescia insieme a Nicola Luna e relatore della serata –. Il programmatore passa così da esecutore a regista del proprio lavoro, e non è futuro: è già il presente».
L’incontro rivolto a studenti, sviluppatori, imprenditori e responsabili tecnici, sarà anche un’occasione di confronto e networking. L’obiettivo è riportare in città un punto di riferimento per chi lavora nell’innovazione digitale, coinvolgendo anche le province vicine – Bergamo, Verona e Mantova su tutte – dopo non esiste un capitolo della community legata a BigG.