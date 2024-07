Cna Lombardia: tappa a Brescia per il roadshow «Sostenibilità»

Si terrà giovedì 4 luglio, nella sala conferenze di Cna Brescia, la tappa Bergamo Brescia di «Sostenibilità in azione, un cammino pratico», roadshow promosso da Cna Lombardia. L’iniziativa intende fornire conoscenze e strumenti per comprendere le nuove tendenze, anche normative, ormai in atto nel sistema economico mondiale, europeo, quindi italiano e lombardo.

Un evento pensato per aiutare artigiani, imprese e professionisti, ad avere un quadro concreto sulla transizione ecologica in atto, senza trascurare le piccole - ma importanti - iniziative che migliorano l’impatto ambientale delle imprese.

«La sostenibilità è una parola chiave per la competitività delle imprese - commenta Eleonora Rigotti, presidente Cna Brescia - ma non è semplice definirne i contorni e individuare gli strumenti per trasformare questa sfida in opportunità. Per questo, Cna è da sempre impegnata ad offrire ai propri associati momenti di approfondimento e informazione».

All’incontro interverranno: il prof. Raul Caruso, l’adviso Angelo Bongio, la manager Mariagrazia Berardi, gli imprenditori Gianluca Mazza, Giorgio Zubani, Matteo Parimbelli.