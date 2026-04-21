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Mobili sicuri e certificati, qualità e affidabilità garantite

Grazie a testing, collaudi e ispezioni gli arredi rispettano i più elevati standard di qualità e prestazioni
La sicurezza degli arredi passa da una serie di verifiche puntigliose
La sicurezza degli arredi passa da una serie di verifiche puntigliose
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Il 2025 si è chiuso per la filiera italiana del legno arredo con un fatturato alla produzione di 52,2 miliardi di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 2024, grazie soprattutto a un mercato interno in espansione che raggiunge 32,9 miliardi di euro.

Il Salone del Mobile di Milano si sta svolgendo in questi giorni
Il Salone del Mobile di Milano si sta svolgendo in questi giorni

Pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da incertezze, questi dati, elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo e presentati in occasione del lancio del Salone del Mobile di Milano – in svolgimento in questi giorni - testimoniano la capacità del settore di mantenere stabilità e competitività.

Requisiti fondamentali

In un mercato in cui i consumatori chiedono sempre più prodotti sicuri, durevoli e affidabili, garantire qualità e sicurezza non è più un’opzione, ma un requisito fondamentale. È qui che entrano in gioco i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili, strumenti indispensabili per supportare i produttori italiani nel rispettare standard internazionali, prevenire rischi per gli utenti finali e rafforzare la fiducia dei clienti sul mercato nazionale e globale.

Una fabbrica di cucine componibili
Una fabbrica di cucine componibili

In questo contesto, i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili diventano strategici.

Per capirci di più vediamo, ad esempio, come opera TÜV Italia, che offre un portafoglio completo di controlli su diverse tipologie di mobili:

  • prove meccaniche e di resistenza strutturale, per valutare stabilità e durata;
  • test chimici per verificare l’assenza di sostanze nocive;
  • prove di ergonomia e usabilità, con simulazioni ambientali;
  • test di infiammabilità, fondamentali per la sicurezza residenziale e pubblica;
  • prove personalizzate e collaudi su prototipi, secondo le esigenze del committente.

Questi servizi garantiscono la conformità normativa, aumentano la fiducia dei consumatori e rafforzano la reputazione del marchio.

Mobili elettrificati

Un armadio illuminato con luci a Led
Un armadio illuminato con luci a Led

Sempre più mobili integrano componenti elettrici, come letti regolabili, scrivanie sit/stand o armadi illuminati. TÜV Italia supporta i produttori nell’adempimento di normative complesse, tra cui la Direttiva macchine (2006/42/CE), il Regolamento macchine (UE 2023/1230) e altre direttive UE relative a sostanze nocive, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, batterie e prodotti radio.

Il momento ideale per testare un mobile è già in fase di prototipo. Questo permette di correggere criticità, accelerare l’immissione sul mercato e ottenere prodotti conformi fin dal primo ciclo produttivo. TÜV Italia effettua anche verifiche periodiche e controlli a campione durante la produzione, garantendo continuità della qualità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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