Mobili sicuri e certificati, qualità e affidabilità garantite

Il 2025 si è chiuso per la filiera italiana del legno arredo con un fatturato alla produzione di 52,2 miliardi di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 2024, grazie soprattutto a un mercato interno in espansione che raggiunge 32,9 miliardi di euro.

Il Salone del Mobile di Milano si sta svolgendo in questi giorni

Pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da incertezze, questi dati, elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo e presentati in occasione del lancio del Salone del Mobile di Milano – in svolgimento in questi giorni - testimoniano la capacità del settore di mantenere stabilità e competitività.

Requisiti fondamentali

In un mercato in cui i consumatori chiedono sempre più prodotti sicuri, durevoli e affidabili, garantire qualità e sicurezza non è più un’opzione, ma un requisito fondamentale. È qui che entrano in gioco i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili, strumenti indispensabili per supportare i produttori italiani nel rispettare standard internazionali, prevenire rischi per gli utenti finali e rafforzare la fiducia dei clienti sul mercato nazionale e globale.

Una fabbrica di cucine componibili

In questo contesto, i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili diventano strategici.

Per capirci di più vediamo, ad esempio, come opera TÜV Italia, che offre un portafoglio completo di controlli su diverse tipologie di mobili:

prove meccaniche e di resistenza strutturale , per valutare stabilità e durata;

, per valutare stabilità e durata; test chimici per verificare l’assenza di sostanze nocive;

per verificare l’assenza di sostanze nocive; prove di ergonomia e usabilità , con simulazioni ambientali;

, con simulazioni ambientali; test di infiammabilità , fondamentali per la sicurezza residenziale e pubblica;

, fondamentali per la sicurezza residenziale e pubblica; prove personalizzate e collaudi su prototipi, secondo le esigenze del committente.

Questi servizi garantiscono la conformità normativa, aumentano la fiducia dei consumatori e rafforzano la reputazione del marchio.

Mobili elettrificati

Un armadio illuminato con luci a Led

Sempre più mobili integrano componenti elettrici, come letti regolabili, scrivanie sit/stand o armadi illuminati. TÜV Italia supporta i produttori nell’adempimento di normative complesse, tra cui la Direttiva macchine (2006/42/CE), il Regolamento macchine (UE 2023/1230) e altre direttive UE relative a sostanze nocive, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, batterie e prodotti radio.

Il momento ideale per testare un mobile è già in fase di prototipo. Questo permette di correggere criticità, accelerare l’immissione sul mercato e ottenere prodotti conformi fin dal primo ciclo produttivo. TÜV Italia effettua anche verifiche periodiche e controlli a campione durante la produzione, garantendo continuità della qualità.