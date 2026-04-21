Mobili sicuri e certificati, qualità e affidabilità garantite
Il 2025 si è chiuso per la filiera italiana del legno arredo con un fatturato alla produzione di 52,2 miliardi di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 2024, grazie soprattutto a un mercato interno in espansione che raggiunge 32,9 miliardi di euro.
Pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da incertezze, questi dati, elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo e presentati in occasione del lancio del Salone del Mobile di Milano – in svolgimento in questi giorni - testimoniano la capacità del settore di mantenere stabilità e competitività.
Requisiti fondamentali
In un mercato in cui i consumatori chiedono sempre più prodotti sicuri, durevoli e affidabili, garantire qualità e sicurezza non è più un’opzione, ma un requisito fondamentale. È qui che entrano in gioco i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili, strumenti indispensabili per supportare i produttori italiani nel rispettare standard internazionali, prevenire rischi per gli utenti finali e rafforzare la fiducia dei clienti sul mercato nazionale e globale.
In questo contesto, i servizi di testing, collaudi e ispezione dei mobili diventano strategici.
Per capirci di più vediamo, ad esempio, come opera TÜV Italia, che offre un portafoglio completo di controlli su diverse tipologie di mobili:
- prove meccaniche e di resistenza strutturale, per valutare stabilità e durata;
- test chimici per verificare l’assenza di sostanze nocive;
- prove di ergonomia e usabilità, con simulazioni ambientali;
- test di infiammabilità, fondamentali per la sicurezza residenziale e pubblica;
- prove personalizzate e collaudi su prototipi, secondo le esigenze del committente.
Questi servizi garantiscono la conformità normativa, aumentano la fiducia dei consumatori e rafforzano la reputazione del marchio.
Mobili elettrificati
Sempre più mobili integrano componenti elettrici, come letti regolabili, scrivanie sit/stand o armadi illuminati. TÜV Italia supporta i produttori nell’adempimento di normative complesse, tra cui la Direttiva macchine (2006/42/CE), il Regolamento macchine (UE 2023/1230) e altre direttive UE relative a sostanze nocive, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, batterie e prodotti radio.
Il momento ideale per testare un mobile è già in fase di prototipo. Questo permette di correggere criticità, accelerare l’immissione sul mercato e ottenere prodotti conformi fin dal primo ciclo produttivo. TÜV Italia effettua anche verifiche periodiche e controlli a campione durante la produzione, garantendo continuità della qualità.
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