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Acquisti immobiliari: che sconto chiedo?

Attualmente la scontistica media è pari a -7,7%, sale a -10,8% per acquisti ad uso investimento
Compro casa: trattare sul prezzo è una "missione possibile"
Compro casa: trattare sul prezzo è una "missione possibile"

Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la scontistica media applicata negli acquisti immobiliari si è attestata al 7,7%, in linea con il 7,8% registrato un anno fa.

Tipologie immobiliari

Per le case ristrutturate i ribassi sono inferiori
Per le case ristrutturate i ribassi sono inferiori

Le percentuali cambiano analizzando le diverse tipologie immobiliari. In base alla vetustà dell’immobile, si registra un ribasso maggiore per le abitazioni usate (-7,9%) rispetto a quelle ristrutturate (-7,7%) e a quelle nuove (-4,5%).

Le prime, infatti, richiedono quasi sempre interventi di riqualificazione e, di conseguenza, il prezzo è oggetto di una maggiore trattativa, anche alla luce degli ulteriori costi necessari per rimodernare l’abitazione. Indicazioni interessanti emergono anche dai ribassi praticati in funzione della classe energetica dell’immobile: si passa da -5,1% per gli immobili in classe A a -8,5% per quelli in classe G.

Uso investimento

Sconti più rilevanti, pari a -10,8%, si riscontrano nell’acquisto di immobili a uso investimento, per i quali incide maggiormente il potere di acquisto dell’acquirente. In base alle tipologie compravendute, si osserva una contrazione superiore alla media per i monolocali (-9,8%) e per le soluzioni popolari (-9,7%).

Gli sconti per le case con giardino sono mediamente più contenuti
Gli sconti per le case con giardino sono mediamente più contenuti

Le abitazioni al piano terra oggetto di trattativa registrano un ribasso dell’8,4%, che scende a -6,9% se l’immobile è dotato di giardino. I piani alti e gli ultimi piani presentano ribassi più contenuti (-7,4% e -7,0%). Si tratta di un risultato piuttosto prevedibile, considerando che queste tipologie sono generalmente molto richieste e poco presenti sul mercato.

Va comunque sottolineato che i prezzi di richiesta vengono definiti a seguito di un’attenta valutazione da parte di professionisti che, conoscendo bene il mercato immobiliare di riferimento, individuano un prezzo di partenza congruo e coerente con la capacità di spesa espressa dalla zona.

Le grandi città

A Bologna si rileva lo sconto medio più contenuto tra le grandi città
A Bologna si rileva lo sconto medio più contenuto tra le grandi città

Nelle grandi città si registra una riduzione della scontistica, che si attesta a -7,8% nel secondo semestre del 2025, in leggero calo rispetto a -8,1% del secondo semestre del 2024. Questo andamento è dovuto alla bassa offerta e alla preferenza dei potenziali acquirenti per immobili in buono stato o già ristrutturati.

Lo sconto medio più contenuto si rileva a Bologna (-5,0%), mentre quello più elevato si registra a Palermo (-10,8%). A Milano si attesta a -6,2%, mentre a Roma è pari a -7,1%.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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