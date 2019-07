Vittoriale, ritornano le visite speciali al chiaro di luna

Dopo il successo dello scorso anno, tornano, a grande richiesta, i «Notturnali», speciali visite serali alla casa museo di d’Annunzio e al suo parco. Lo annuncia la Fondazione del Vittoriale: «La notte è il momento che più si addice a visitare la dimora del Vate, in quella stessa atmosfera che ispirò i versi e le parole di d’Annunzio».

La Prioria, la nave Puglia, i viali, la piazzetta Dalmata, il Mas della beffa di Buccari: grazie al progetto di illuminazione che il presidente Giordano Bruno Guerri ha realizzato in accordo con la Regione e A2A, un’opera di illuminotecnica artistica, i luoghi e gli angoli più nascosti del Vittoriale si arricchiscono della suggestione della notte».

A partire dal 27 luglio e per tutti i sabato di agosto, il Vittoriale resterà aperto con orario prolungato. I visitatori «notturni» saranno accolti alle 21 per un aperitivo nei loggiati della casa del Vate; a seguire disponibili diversi turni di vista: alle 21.30, alle 21.40, alle 21.50 e alle 22. I biglietti costano 35 euro a persona (il ridotto per bambini 30 euro). Informazioni e prenotazioni sul sito web www.vittoriale.it.

