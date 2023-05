Vacanze culturali su misura in un click grazie all'One Garda Ticket

Scegli sul sito onegardaticket.it le attrazioni che ti interessano, acquisti un biglietto unico (con sconti direttamente proporzionati al numero di luoghi o servizi scelti), lo mostri dal tuo telefono alle biglietterie e ti godi l’esperienza culturale che ti sei costruito autonomamente. È quanto si può fare con One Garda Ticket, il nuovo progetto di GardaMusei che connette le eccellenze del territorio e consente al visitatore di accedere, con un unico biglietto, alle bellezze culturali e ambientali, a musei e spazi archeologici, ma anche a cantine vinicole e luoghi per bambini.

Dal Garda alla Sicilia

La presentazione di One Garda Ticket in Broletto - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Broletto da Roberta Sisti, consigliere delegato a cultura e turismo, Giordano Bruno Guerri, direttore generale di GardaMusei, e Mauro Carrozza, presidente dell’, tra enti pubblici e privati, fino a coprire 5 regioni e 6 province.

One Garda Ticket è una piccola rivoluzione nata per consentire a turisti e visitatori, con l'acquisto di un unico voucher, la possibilità di conoscere le realtà aderenti al circuito di GardaMusei, che vanno dal Vittoriale ai piccoli musei del parco Alto Garda, dal Museo Diocesano di Brescia al Museo Mille Miglia, passando per proposte che valicano i confini provinciali (tra i soci ci sono la Provincia di Mantova, la città di Cremona, ma anche il Parco di Pinocchio a Collodi, in Toscana, e il Comune di Erice, in Sicilia) .

«Non solo un "unico biglietto" – spiega Guerri - ma anche l’elemento simbolico di un "unico territorio", al cui interno il visitatore non percepisce confini geografici» Il progetto di bigliettazione è stato finanziato dal GAL GardaValsabbia nell’ambito del Psr 2014-2020.

Come funziona

La mappa delle realtà coinvolte

La programmazione della vacanze e l’acquisto dei ticket è molto intuitivo:mediante la quale il turista può scoprire il territorio e scegliere velocemente quali realtà visitare e quali esperienze fare. «Un progetto per fare rete – commenta Corrozza – e per promuovere le località con non si trovano lungo le direttrici turistiche principali, ma che meritano di essere scoperte e conosciute».: selezionando i filtri tematici si mettono in evidenza le realtà che più interessano e si può procedere all’acquisto di un unico voucher di ingresso. Ci sono anche percorsi preimpostati, in funzione della distanza tra i luoghi da visitare o di particolari esperienze.

Da segnalare infine la collaborazione con Navigarda, socio di GardaMusei, che garantisce un 20% di sconto sui trasferimenti via acqua a chi dispone di un voucher One Garda Ticket.

