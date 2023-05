Lago di Garda sempre più balneabile: Bandiera Blu a Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Sirmione

Il lago di Garda sempre più blu. Proprio come le bandiere concesse dalla fondazione omonima ai comuni con le acque più pulite. Sono ben due i comuni che si uniscono a Gardone Riviera, che vanta da 13 anni l'importaante riconoscimento. Tra le 226 località marine e lacustri che hanno ottenuto le Bandiera Blu nel 2023, ricorrono infatti anche Toscolano Maderno e Sirmione.

Ci sono anche i due Comuni bresciani tra i 16 che si aggiungono a quelli riconosciuti lo scorso anno: 17 i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato.

Sale così a tre il numero dei comuni bresciani che possono fregiarsi del titolo di Bandiera Blu, riconoscimento particolarmente ambito perché di fatto certifica la qualità delle acque e della balneabilità, a beneficio anzitutto del comparto turistico.

Gli altri comuni che si aggiungono alla lista sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata Cattolica (Emilia Romagna).

Per quanto riguarda i laghi, sono 21 in tutta Italia le spiagge premiate. Oltre al Benaco, può vantarne una anche il lago d'Idro, anche se in terra trentina: si tratta infatti della spiaggia di Bondone.

Riscatto del Garda

Il Garda riesce così a far parlare virtuosamente di sé dopo mesi difficili, in cui era assurto alla ribalta delle cronache come un simbolo della siccità che incombe su molti bacini idrici nazionali. L'Isola dei Conigli, in particolare, è divenuta paradigma della situazione di scarsità di acqua, visto che per settimane è risultata raggiungibile a piedi dalla sponda di Manerba a causa dei livelli particolarmente esigui del lago.

Il riconoscimento

A ritirare formalmente a Roma il riconoscimento, si sono recati i rappresentanti dei Comuni premiati. Per Toscolano c'erano la sindaca Delia Maria Castellini e l’assessora all’Ambiente Francesca Mortari, mentre per Sirmione la sindaca Luisa Lavelli e la consigliera comunale Stella Rosa. Referente per Gardone Riviera, invece, Stefano Ambrosini, consigliere comunale incaricato con delega all’Innovazione e Ambiente.

Anche la presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini, e il segretario generale Pierlucio Ceresa, esprimono «compiacimento e soddisfazione per il riconoscimento della bandiera blu ai Comuni di Gardone Riviera e di Sirmione e Toscolano-Maderno, entrambi nuovi entrati».

Cos’è la Bandiera Blu

Si tratta di un importante riconoscimento internazionale assegnato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, e istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu, Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo), con cui la Fee ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale, venendo riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. La Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L’obiettivo principale del programma Bandiera Blu è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it