L'appello di Confesercenti: «Consorzio Garda fondamentale per promuovere il turismo sul lago»

Le dimissioni del presidente Massimo Ghidelli continuano ad animare la discussione intorno al Consorzio Garda Lombardia, dibattiti che secondo Confesercenti della Lombardia Orientale «sono condivisibili solo in parte. Siamo infatti convinti che non possa essere messa in discussione l’esistenza di un soggetto partecipato che gestisca, promuova e veicoli l’immagine del Garda Bresciano».

Ad addentrarsi ulteriormente nella questione è Andrea Maggioni, referente del Garda per Confesercenti: «Non si scambi la diatriba sulle cariche e sugli assetti giuridici con la necessità di un soggetto che promuova il Garda in modo unitario e autonomo. Non è possibile perdere tutto il patrimonio professionale e di relazione coltivato fino a oggi dal Consorzio». E aggiunge: «La Provincia di Brescia ogni anno accoglie circa 12 milioni di presenze, di cui 8 milioni solo sul Garda. Va da sé che, con questi numeri, è fondamentale un soggetto tutto gardesano per la promozione del turismo, che deve certamente collaborare con VisitBrescia, Regione Lombardia e gli altri Enti di promozione del Lago di Garda».

«Occorre che gli Enti facciano un ulteriore sforzo unitario e partecipato per la prosecuzione dell’attività di promozione del turismo Gardesano - gli fa eco il presidente di Assohotel Giuseppe Caccamo -, fornendo i necessari strumenti, anche economici, per questa missione».

L’appello

Tenuto conto di quanto sopra, Confesercenti lancia un appello agli enti pubblici che partecipano al Consorzio: «Si convochi senza indugio l’assemblea dei soci, unico luogo in cui ci si deve confrontare, e si proceda alla elezione del nuovo presidente con un programma di mandato ben preciso, che metta al centro la promozione del Garda.

Il turismo e, di conseguenza, il commercio sono il vero volano economico di questa parte della provincia. Le nostre piccole e medie imprese che operano in questi settori costituiscono un patrimonio per l’intera comunità da valorizzare attraverso forme di aggregazione sovraterritoriale, di cui il Consorzio Garda Lombardia ha sempre rappresentato un’eccellenza».

