Incidente nautico, nuovi defibrillatori alla Guardia Costiera di Salò in nome di Greta e Umberto

Ulteriori presidi di sicurezza e prevenzione per le acque gardesane. Li ha consegnati questa mattina il Comune di Salò alla Guardia Costiera, nel corso di un cerimonia che ha avuto luogo in Sala dei Provedditori. Si tratta di cinque defibrillatori e un etilometro, concessi in comodato gratuito al Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera di Salò dal sindaco Giampiero Cipani.

«Queste apparecchiature – spiega Cipani - sono state acquistate grazie all’ricevuto a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’ incidente nautico occorso nel golfo il 19 giugno 2021 , nel quale persero la vita due giovani, Greta Nedrotti di Toscolano Maderno e Umberto Garzarella di Salò ». È una tragedia che ha colpito profondamente la comunità gardesana, dalla quale sono scaturite diverse iniziative tese ad incrementare la sicurezza del lago, come la proposta di legge per l’equiparazione tra

«Il Comune – ha concluso il sindaco - ha ritenuto di destinare la somma ottenuta per finanziare progetti finalizzati ad aumentare la sicurezza della navigazione nel golfo». Presenti alla consegna anche i famigliari delle due giovani vittime, il papà di Greta e la sorella di Umberto, che hanno consegnato ai responsabili della Guardia Costiera le apparecchiature.

Con il sindaco Cipani sono intervenuti il Direttore marittimo del Veneto, l’ammiraglio Piero Pelizzari, e il comandante del Nucleo Gardesano, il capitano di fregata Antonello Ragadale. L’acquisto dell’attrezzatura concessa alla Guardia Costiera ha comportato da parte del Comune di Salò un investimento di 15.711 euro (8.215 per i cinque defibrillatori; 7.496 per l’etilometro). I rimanenti 4mila euro circa serviranno a coprire le spese legali sostenute per la costituzione di parte civile.

