Il lago di Garda protagonista sulla tv francese con la guida Chiara Bertoldi

Francia chiama Garda. E a rispondere è la guida turistica bresciana Chiara Bertoldi, protagonista, insieme al suo amatissimo lago, di una puntata di «Le Journal de 13h» del canale France 2. Seguito in diretta da 2 milioni e mezzo di telespettatori, il servizio dedicato al Benaco, meta di crescente interesse per il turismo francese, è stato mandato in onda lunedì 12 giugno alle 13.

«Una delle puntate più seguite di sempre – assicura, ancora emozionata, Chiara -. Sono stata contattata dalle giornaliste Valeria Ghiri e Lara Pekez, che mi hanno trovata navigando su internet. Avevano bisogno di una guida per Sirmione, perché per raccontare il Garda volevano partire dalla sua Perla».

Sono infatti le immagini della celebre spiaggia Giamaica ad aprire il servizio, con alcune interviste: due turiste americane e una giovane coppia di ragazzi gardesani. È invece Chiara in persona ad accompagnare degli studenti francesi in una gita in barca, per ammirare dall’acqua il castello scaligero e le vestigia romane delle Grotte di Catullo.

«La cosa che più mi ha emozionato – racconta la guida turistica – è che quello di France 2 è uno dei telegiornali più visti di Francia. In particolare, il servizio è stato trasmesso all’interno di una rubrica, “Le 13 Heures Découverte”, dedicata ai laghi più belli del mondo». «I francesi – prosegue Chiara – sono innamoratissimi dei laghi in generale, ma il Garda lo stanno scoprendo negli ultimi anni. Del resto, Stendhal e Flaubert hanno raccontato il lago Maggiore, noi sul Benaco abbiamo avuto Goethe!».

Il turismo francese però sul Garda è in forte crescita: «Se ne innamorano – spiega la guida -. Apprezzano il nostro essere quasi un mare, la vegetazione, l’enogastronomia. Le mete più richieste sono Sirmione, il Vittoriale, Malcesine e i tour in barca. Come pernottamento, invece, scelgono soprattutto Gardone Riviera e la Valpolicella».

Il servizio di France 2 si conclude con l’intervista al pescatore Marco Dominici e allo chef Filippo Morandi del ristorante Aelous di Gargnano, che propone una ricetta con il coregone appena pescato. «Poco dopo che è andata in onda la rubrica – ricorda Chiara – avevo proprio una visita con un gruppo di francesi, e una ragazza mi ha detto che suo nonno l’aveva chiamata, perché aveva appena visto il servizio sul Garda in tv».

Per Chiara questa opportunità è il coronamento di vent’anni di attività, festeggiati proprio nel 2023. E non è finita qui: «Domenica (18 giugno, ndr) parteciperò a Linea Verde con Beppe Convertini – annuncia - in onda alle 12.20 su Rai Uno. Sarà una puntata dedicata alle Grotte di Catullo, Peschiera e il Parco Sigurtà». E a ottobre la rivedremo sul canale francese Arte, in compagnia della troupe di «Invitation au voyage»: sarà una puntata dedicata ai luoghi sirmionesi in cui, nel giugno del 2016, Luca Guadagnino girò alcune scene del suo film «Chiamami col tuo nome», premio Oscar nel 2018 per la miglior sceneggiatura non originale.

In questi giorni il lago di Garda è stato scelto anche da Rania di Giordania e dal re Abdullah II per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio, ricorrenza celebrata a Gargnano.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it