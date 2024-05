Elezioni europee e americane, due incontri di approfondimento al Paolo VI

Elezioni europee e presidenziali americane, due appuntamenti cruciali carichi di molte aspettative ma anche di non poche incognite. Su queste scadenze elettorali la Fondazione San Benedetto nelle prossime settimane promuove due incontri a Brescia per conoscere, capire e ragionare.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento sarà giovedì 16 maggio alle 18 sul tema «L’Europa che vogliamo». Interverranno Ferruccio de Bortoli, giornalista e saggista, già direttore del Corriere della Sera, Mario Mauro, già vicepresidente del Parlamento europeo e ministro della Difesa, e Romano Prodi, già presidente della Commissione europea e presidente del Consiglio.

Il secondo incontro, dedicato alle presidenziali americane, sarà invece giovedì 23 maggio alle 18 sul tema «Gli Stati Uniti verso il voto» con gli interventi di Marco Bardazzi, giornalista e autore del libro «Rapsodia americana», e Lorenzo Pregliasco, analista politico, cofondatore e direttore di YouTrend.

Come iscriversi

I due incontri sono aperti a tutti e si svolgeranno al Centro Paolo VI in via Gezio Calini 30 a Brescia. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.fondazionesanbenedetto.it.