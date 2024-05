Elezioni europee 2024, ecco le liste con i nomi dei candidati bresciani

La marcia di avvicinamento alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno è entrata nel vivo con il deposito delle liste delle candidature per il Parlamento europeo. Nel collegio Nord Ovest – che comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, e che elegge ben 20 eurodeputati – alle 20, quando è scaduto il termine, sono state presentate 19 liste e i bresciani candidati risultano essere 9.

I candidati bresciani

Entrando nel dettaglio dei candidati bresciani, va subito sottolineato come non ce ne saranno nel Pd (nel 2019 erano due: Caterina Avanza e Pierluigi Mottinelli) né nel Movimento 5 Stelle (Brescia era assente anche nella scorsa tornata europea).

Nella giornata di oggi si è completato il lotto degli aspiranti eurodeputati bresciani con i due in lista per Fratelli d’Italia, Paolo Inselvini e Maria Teresa Vivaldini.

Ritroviamo comunque Caterina Avanza che oggi si candida nella lista di Azione dopo che nell’attuale legislatura europea ha lavorato con il gruppo macronista proprio al Parlamento europeo e da tempo è entrato nel partito di Calenda.

Nella Lega invece viene ricandidato l’eurodeputato uscente Oscar Lancini oltre all’on. Simona Bordonali; questo anche se l’attenzione è tutta focalizzata su Vannacci che nel nostro collegio è stato messo in fondo alla lista come ventesimo. L’altra eurodeputata uscente, Stefania Zambelli, è invece candidata con Forza Italia, partito a cui è approdata nell’autunno scorso dopo una ventennale militanza nella Lega nelle cui liste era stata inserita nel 2019.

Nella lista Alleanza Verde Sinistra sono invece in corsa per l’Europarlamento l’ex portavoce dei Fridays for Future Italia Giovanni Mori (tra i promotori in città di Brescia Attiva) e il bresciano acquisito Andrea Cegna che collabora con Radio Onda d’Urto e Radio Popolare.

Nella lista di Forza Nuova è candida Veronica Gavioli originaria di Gardone Valtrompia.

Le verifiche

Tra le liste che si sono presentate c’è anche quella con capolista Michele Santoro, Terra Pace Dignità, le cui firme dovranno essere verificate dal personale della Corte d’Appello di Milano. Non le hanno invece raccolte i rappresentanti di Alternativa Popolare limitandosi a presentare una lettera d’impegno del Ppe e basandosi su un precedente del 2014 quando i Verdi italiani si presentarono con una missiva dei Green europei. Tra le liste anche i Pirati che fanno riferimento al Partito pirata europeo, affiliato ai Verdi così come il Partito animalista. C’è anche Forza Nuova che dovrebbe usufruire per la presentazione della lista della delega dell’unico parlamentare greco affiliato al partito europeo dei forzanovisti.