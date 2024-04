Villanuova, Elisa Omodei candidata per la continuità

«Un ponte per il futuro. Ambiente, comunità, sicurezza». È la lista civica che scende in lizza a Villanuova per le prossime amministrative, candidando a sindaco Elisa Omodei.

Consulente del lavoro, 47 anni, sposata con un figlio, Omodei ha ricoperto la carica di assessore ai servizi sociali, istruzione, politiche giovanili e sport nel quinquennio 2014-2019, eletta nella civica guidata da Michele Zanardi. Ha fatto parte inoltre del cda di Vallesabbia solidale, l’azienda della Comunità montana che gestisce i servizi sociali del territorio.

La lista

«Un ponte per il futuro» propone in lista due assessori dell’amministrazione uscente, Renato Berta e Federica Bignotti. «Questo - spiegano i promotori - a garanzia del proseguimento delle tante opere avviate negli ultimi anni. Una continuità che sarà accompagnata però da elementi di novità e da altri importanti progetti».

Progetti come quello della Casa delle associazioni. «Sarà un obiettivo caratterizzante del nostro programma - viene sottolineato -. Intendiamo attuarlo coinvolgendo le numerose realtà presenti a Villanuova e ci piacerebbe diventasse anche un luogo d’incontro per i giovani». La civica che candida Elisa Omodei muove da «un’idea di comunità sostenibile, accessibile, aperta a nuovi orizzonti.

Pensiamo a un paese dove nessuno si senta escluso e dove chi è in difficoltà possa trovare nei suoi amministratori un punto di riferimento, capace di offrire ascolto e risposte precise. Costanti saranno il sostegno alla scuola e l’impegno in difesa dell’ambiente. Promettiamo che ogni nostra azione sarà all’insegna della massima trasparenza, del confronto e della condivisione».