Verolavecchia, la sindaca Laura Alghisi crede nel tris

Pronta a ricandidarsi per la terza volta, l’attuale sindaca di Verolavecchia, Laura Alghisi scende in campo sempre con la lista civica «Idee in Comune Verolavecchia». Con Alghisi ci saranno alcuni componenti dell’attuale amministrazione (sei), mentre la rimanenza dei candidati saranno nuovi volti.

L’età del team Alghisi comprende un po’ tutte le fasce generazionali, ed è compresa tra i 19 e i 70 anni, ognuno con esperienze, competenze e conoscenze differenti che permetteranno di agire in modo adeguato nei diversi settori amministrativi. Molto è stato fatto negli ultimi cinque anni e si stanno portando avanti l’accordo con la famiglia Montini per la gestione di Villa Alghisi Montini per i prossimi 12 anni; l’inizio dei lavori di ristrutturazione dello storico Palazzo Piazza; l’imminente via ai lavori di completo rifacimento dell’isola ecologica.

«Mi ricandido - spiega Alghisi - perché amo la politica e anche perché durante gli ultimi cinque anni abbiamo affrontato e superato tante cose insieme. Abbiamo vissuto la pandemia, la ripresa dopo il Covid, la possibilità di avere importanti contributi per la ripartenza e una serie di progetti che hanno preso forma e che si stanno sviluppando. Proprio per il sostegno che ho avuto dal mio gruppo consigliare, dalla famiglia Montini, dalla professoressa Dalai che ci ha donato i documenti divenuti Fondo Maria Dalai e dalla comunità, ho scelto di ricandidarmi a sindaca per il terzo mandato».

Oltre a completare i progetti in atto, si sono individuate alcune criticità che, se ci sarà la riconferma dopo il 9 giugno, dovranno essere risolte. Tra le prime, la volontà di dare una maggiore sicurezza al paese con un potenziamento della videosorveglianza unita a quella già presente e una riorganizzazione dell’illuminazione pubblica per rendere il paese e alcune sue zone (i parchi e la pista ciclabile) più sicure e meno soggette al degrado. Non solo, infatti Alghisi intende potenziare le strutture sportive per creare un centro sportivo multidisciplinare; individuare la tipologia di funzione pubblica per Palazzo Piazza e dare vita a collaborazioni che permettano di valorizzare il ruolo di Verolavecchia in ambito territoriale, culturale e non.