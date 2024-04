Verolavecchia, Gualdi «saluta» la sindaca Alghisi e corre da sola

Maura Gualdi, 47 anni avvocato di professione, è scesa in campo per le elezioni comunali, tagliando i ponti con il suo recente passato politico e amministrativo, e ora è pronta a correre con la lista civica «Verolavecchia Qui e Ora. Gualdi sindaco».

Dopo 15 anni di residenza a Verolavecchia, 9 dei quali passati con l’Amministrazione guidata dalla sindaca Laura Alghisi, Gualdi ha deciso di correre da sola con una lista sua.

«Gli anni passati con l’attuale Amministrazione mi sono serviti per capire come funziona la gestione di un Comune e visto che, con il passare del tempo, mi è capitato più volte di vedere le cose in modo diverso dal gruppo di maggioranza con il quale ero in Consiglio comunale, ho scelto di dimettermi da assessore e, dopo una pausa, ho cominciato il percorso che mi ha portato alla scelta di candidarmi a sindaco con una mia squadra».

Dopo mesi di lavoro, di incontri è nato «Verolavecchia Qui e Ora. Gualdi sindaco» con i 12 candidati con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, tra i quali figurano studenti, laureati, professionisti e imprenditori pronti a mettersi al servizio della comunità e ad agire nel presente (qui e ora) per attuare cambiamenti concreti.

Tra i punti salienti sui quali la squadra guidata dall’avvocato Maura Gualdi è al lavoro ci sono la volontà di consolidare il rapporto con gli abitanti tramite la cittadinanza attiva per ascoltare i cittadini ed essere quindi presenti al loro fianco come Amministrazione; il valorizzare e potenziare adeguatamente lo sviluppo economico del paese vista la presenza dei settori dell’industria, agricoltura, artigianato.

Altri interessi fondamentali per Gualdi saranno la sinergia e le collaborazioni con i Comuni vicini e la volontà di gestire il Comune di Verolavecchia come se fosse un’impresa per velocizzare i tempi e i risultati.

Non solo, ma la candidata Gualdi intende rivedere la sicurezza e l’ordine pubblico del paese e istituire i comitati di quartiere e di zona per avere un dialogo costante con gli abitanti al fine di individuare le criticità e risolverle. Attenzione anche ai giovani, al territorio e allo sport per attuare progetti che li valorizzino al meglio.

«Questo percorso è un cammino - afferma Maura Gualdi - che sappiamo comporterà impegno, ma noi intendiamo essere attivi, presenti sul territorio e pronti a fare insieme, a fianco del cittadino, per tutelarlo e valorizzarlo al meglio».