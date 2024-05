Vallio Terme, continuità o svolta: Attilio Musesti e Mariano Agostini si danno battaglia

Alle comunali del 2019 si era presentata una sola lista, capitanata da Roberta Ferandi. Stavolta, le liste sono due: «Vallio nel futuro» e «Insieme per Vallio Terme», con candidati sindaci rispettivamente Attilio Musesti e Mariano Agostini.

«Vallio nel futuro» si pone in continuità con l’Amministrazione uscente, inserendo nella propria compagine, tra gli altri, anche la stessa Ferandi e l’assessore - nonché consigliere regionale - Floriano Massardi. «Invitiamo gli elettori a darci di nuovo fiducia e a riconfermare la nostra squadra, che in questi cinque anni ha portato a termine numerose opere: pensiamo solo al centro sportivo, alla Casa delle associazioni, agli interventi di efficientamento energico degli edifici pubblici e della rete di illuminazione - sottolinea Musesti -. Il tutto senza influenzare negativamente il bilancio municipale, grazie ai finanziamenti che ci sono arrivati tramite i bandi a cui abbiamo partecipato».

Tra i progetti che «Vallio nel futuro» intende attuare nel prossimo quinquennio spiccano la realizzazione della nuova palestra polifunzionale e lo sviluppo del servizio di telesorveglianza nei punti sensibili del paese.

«Insieme per Vallio Terme» vede il ritorno in campo di Agostini, già sindaco del Comune valsabbino dal 1995 al 2004. «Ho accettato questa sfida raccogliendo le sollecitazioni a guidare un gruppo che vada oltre la logica degli schieramenti, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra l’istituzione e i cittadini», spiega Agostini.

Nel programma di «Insieme per Vallio Terme» si annuncia la volontà di una revisione del Piano di governo del territorio, con speciale attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla protezione dei bacini imbriferi. Tra le priorità indicate vi sono anche il miglioramento strutturale degli edifici della scuola dell’infanzia e della primaria, la riqualificazione della sala polivalente, il potenziamento dei percorsi ciclopedonali montani, la ricostituzione delle commissioni comunali, in particolare quella della biblioteca, così da garantire un forte impulso alle attività culturali.