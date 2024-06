Una poltrona per tre a Maclodio: Crotti e Orizio sfidano l’uscente Zanetti

Posizioni e proposte sono chiare a Maclodio dove i candidati alla carica di sindaco hanno esposto le proprie idee durante un serrato dibattito pubblico negli scorsi giorni.

«Abbiamo segnato nel nostro programma trenta punti: è ciò che crediamo di poter realizzare concretamente - sottolinea l’uscente primo cittadino Simone Zanetti che si ripresenta con la lista "Zanetti Sindaco" -. Tutti possono verificare le azioni positive svolte nel mandato che si sta per concludere, più di 60 obiettivi sono stati raggiunti e ora vorrei continuare a portare avanti una visione ideale di comunità».

Tra i punti forti e in comune alle tre liste c’è l’attenzione al sociale con un occhio di riguardo verso anziani, giovani e famiglie, l’esigenza di aumentare proposte culturali e momenti di ritrovo per il paese e una maggiore attenzione alla viabilità e alla sicurezza stradale e urbana. Oltre a questo, Luca Crotti, della lista civica «Maclodio in Movimento», ha in mente anche una serie di progetti ambiziosi: «Per noi è essenziale puntare ai fondi del Pnrr che rappresentano una grande opportunità per la riqualificazione urbana e lo sviluppo economico del paese - sottolinea -. Vorremmo ottenere incentivi per edifici a basso impatto ambientale e per promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili installando impianti fotovoltaici. Dal punto di vista fiscale l’obiettivo è ridurre l’addizionale Irpef».

Anche Marcello Orizio, l’altro sfidante con la lista «Civica per il tuo Comune», pone tra gli obiettivi principali un riequilibrio generale del bilancio del Comune, «attuabile grazie a una serie di azioni virtuose». Il candidato spiega inoltre: «Faremo in modo che aumentino le entrate comunali per ridurre i costi, ad esempio energetici, che gravano sugli abitanti e soprattutto azzerare l’Irpef. Per questo, ad esempio, abbiamo pensato alla creazione di un’associazione polisportiva a cui daremo in gestione il centro sportivo che riqualificheremo con campi di calcio, padel e tennis».