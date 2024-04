Tengattini torna in campo e «sfiducia» il sindaco di Paratico

Già sindaco per tre mandati, Carlo Tengattini è l’uomo che non ti saresti aspettato di trovare nella sfida elettorale di Paratico. Invece ci sarà, alla testa della neonata lista civica Orgoglio Paratico.

In carica per due mandati consecutivi dal 1999 al 2009, più un terzo dal 2014 al 2019, Tengattini è tornato in campo perché si sente «moralmente responsabile della candidatura dell’attuale sindaco Gianbattista Ministrini», appoggiato nella campagna elettorale del 2019. Secondo l’ex sindaco l’Amministrazione attuale non si sarebbe «presa cura del territorio, dimenticandosi di prestare attenzione a gioiellini invidiati e pluripremiati come il parco delle Erbe danzanti e l’Oselanda». In particolare quest’ultimo, che per l’ex primo cittadino «da programma elettorale avrebbe dovuto essere il centro della vita della comunità, è stato abbandonato».

Per Tengattini sono «molto discutibili» anche alcune scelte urbanistiche, prima tra tutte la messa in vendita di un pezzo di area comunale attorno al centro sportivo Simoni, in località Vanzago, che proprio l’Amministrazione Tengattini aveva realizzato e inaugurato nel 2006: un’operazione ritenuta «penalizzante per i cittadini perché il terreno in via di alienazione è strategico per il futuro ampliamento delle strutture sportive e non può essere sacrificato allo sconfinamento della zona industriale».

La squadra di Orgoglio Paratico è ancora in costruzione ma alcune colonne portanti sono già scelte. L’idea è di limitare la composizione del gruppo a una decina di candidature, tra cui ci saranno il 18enne Nicola Tengattini Marini, il commercialista Gianluca Stefini e la poetessa Iole Tosini. In 20 anni di Amministrazione il gruppo che fa riferimento all’ex sindaco ha realizzato molte opere, dall’acquedotto di via Garibaldi alle fognature in zona Tengattini, passando per il parco delle Chiatte con l’acquisto di 30mila metri di area ferroviaria, il rifacimento di municipio e centro storico, la costruzione dell’asilo nido, quella del centro polivalente dei servizi, e la messa in sicurezza della strada provinciale.