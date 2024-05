Tabarelli-Verdelli: a Vestone la continuità o il cambiamento

Un nuovo candidato per la compagine uscente ed uno nuovissimo per gli altri. A Vestone la sfida è a due. Da una parte, per la continuità con la lista «Vestone Attiva» c’è Massimo Tabarelli. Dall’altra, con «La Nuova Vestone», il candidato sindaco è Renato "Renè" Verdelli.

Massimo Tabarelli, 58 anni, agente di commercio, è consigliere con delega all’Urbanistica e rappresentante comunale in seno al Cda della "Passerini", la fondazione che a Nozza si occupa della terza età. Renè Verdelli di anni ne ha 63, non ha mai amministrato la "cosa pubblica" ed è pensionato da poco, dopo 42 anni da funzionario bancario con incarichi dirigenziali.

Tabarelli propone una compagine rinnovata: «È composta da persone di esperienza, ma anche da giovani che vengono dal mondo del volontariato attivo e vogliono darsi da fare per la comunità anche nell’amministrazione pubblica, cosa rara di questi tempi - ci dice -. Per metà sono nomi nuovi, 5 le donne». «Siamo tutti vestonesi. Lo ritengo fondamentale per chi vuole darsi da fare per il paese - aggiunge -. Se verremo eletti la nostra priorità sarà quella di dare ascolto alla gente». Fra i punti in programma, il gravoso nodo della sanità pubblica, in difficoltà dopo il recente pensionamento di un paio di medici di medicina generale, i Servizi sociali, i giovani, le realtà associative ed i rapporti sovracomunali.

Verdelli può vantare pochi elementi d’esperienza nel ruolo di amministrativo: «Però con grandi competenze un po’ in tutti i settori, alla fine sono quelle che contano - ci dice -. Io, per quanto riguarda la gestione finanziaria, ma ci sono anche un ingegnere ambientale, un esperto in organizzazioni aziendali, un medico, un geometra, un informatico...». Ne fa soprattutto una questione di metodo: «Potremmo elencare le cose di cui occuparci e le opere da fare - afferma Verdelli -. A Vestone, diventata la foto sbiadita di quello che era qualche decennio fa, servono soprattutto trasparenza, attenzione ai conti pubblici e coinvolgimento della popolazione».