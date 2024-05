San Paolo, Alessandro Zanisi scende in campo all’ultimo e corre contro Alberto Pedretti

Con l’ingresso all’ultimo istante della lista «San Paolo In-Patto», guidata da Alessandro Zanisi, saranno due i gruppi in corsa per le prossime elezioni. Un lavoro, quello di Zanisi, per cinque anni capogruppo di opposizione e successivamente assessore a Soresina (Cr), lungo un anno e culminato con la decisione finale di proporsi nel comune di residenza e sfidare alle urne Alberto Pedretti, candidato per la lista «Autonomia Municipale».

«Il nostro gruppo sta lavorando in maniera meticolosa da circa un anno - commenta Zanisi -. Lo scorso 11 aprile abbiamo organizzato un evento a cui ha partecipato Roberto Rossini, presidente del Consiglio comunale della città di Brescia e consigliere nazionale delle Acli, dedicato ai cent’anni di Don Lorenzo Milani. Ora proseguiremo con le presentazioni alla cittadinanza in programma domani alle 20.45 a Scarpizzolo alle ex scuole elementari, il 24 maggio a Cremezzano e il 28 a San Paolo all’auditorium delle scuole medie».

La chiusura elettorale è invece fissata per giovedì 6 giugno con l’appuntamento in Piazza Aldo Moro con un aperitivo e un dj set.

«Una delle nostre priorità - continua - in caso fossimo eletti, è il bilancio partecipativo; vorremmo coinvolgere i cittadini nel definire le priorità delle spese e degli investimenti. L’ambiente e la sicurezza sono altri punti a cui teniamo in modo particolare. San Paolo nell’ultimo periodo è stato oggetto di una quantità di furti incredibile, vorremmo implementare l’organico compatibilmente con quello che prevede la convenzione delle forze dell’ordine. Grazie ai bandi di finanziamento inoltre puntiamo ad aumentare il numero delle videocamere presenti sul territorio al fine di coprire le numerose zone scoperte e rendere il comune in cui viviamo più sicuro».

Sull’altro fronte, dopo il passaggio di consegne avvenuto con il sindaco uscente Giancarla Zernini, Alberto Pedretti si dice entusiasta e convinto della propria squadra e dei progetti futuri. «Stiamo incontrando tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, mentre presenteremo il nostro programma alla cittadinanza il 4, 5 e 6 giugno (in ordine temporale a Scarpizzolo, Cremezzano e all’auditorium di San Paolo). La nostra priorità sarà l’assistenza alle famiglie alle persone più fragili. Continueremo a lavorare sul centro diurno creando un polo sanitario con dei nuovi ambulatori e sale d’attesa adeguate. Un punto chiave del nostro programma è inoltre quello della comunità energetica: un’associazione tra Comune, aziende e privati finalizzata per mettere a disposizione di famiglie in difficoltà energia in surplus».