San Paolo, Alberto Pedretti si candida sindaco per la continuità

Sarà Alberto Pedretti, 44 anni, già consigliere comunale delegato per le attività produttive e commerciali nell’Amministrazione della sindaca Giancarla Zernini, a presentarsi come sindaco per la lista «Autonomia Municipale» a San Paolo.

Con un bagaglio di esperienza, Pedretti si propone di dare continuità al percorso già tracciato dall’attuale Amministrazione mantenendo uno sguardo attento alle esigenze sociali e familiari. «Sono molto felice per la fiducia che mi è stata concessa - commenta Pedretti -. Negli ultimi dieci anni abbiamo realizzato parecchio a livello di opere pubbliche, basta pensare alla ristrutturazione delle scuole, alle piste ciclabili, senza tralasciare lavori di manutenzione all’illuminazione pubblica o in ultimo la realizzazione del Parco della Torre, recentemente inaugurato».

Anche a livello di eventi, «dopo che la passata associazione si è di fatto defilata, credo il nostro comune si sia mosso in maniera concreta animando il paese. L’obiettivo è quello di dare continuità a quanto di buono è stato svolto in questi anni ed apportare migliorie, con un particolare focus sul sostegno alle famiglie».

Un passaggio di consegne voluto fortemente dall’attuale sindaca Zernini, che ha riconosciuto Pedretti: «Alberto è il candidato ideale - spiega - è una persona speciale, concreta e capace. In questi anni è riuscito a far collaborare i commercianti coinvolgendoli in eventi difficili da organizzare e gestire: ripongo in lui la mia fiducia. Sto vivendo un periodo abbastanza emozionante: è stato un onore servire il mio paese. Sono stati anni intensi, abbiamo investito 5,5 milioni di euro in opere, di cui il 95% ottenuto tramite finanziamenti pubblici, concentrandoci sui servizi alle persone per rendere San Paolo il luogo ideale dove vivere».