San Gervasio, James Scaburri corre nel segno della continuità

Continuità. È questa la parola chiave che ha indotto il sindaco uscente, James Scaburri, a correre per il secondo mandato nelle elezioni del prossimo mese. Sarà ancora lui, dunque, in rappresentanza della attuale lista civica «Insieme per ricominciare», a competere per il ruolo di primo cittadino.

«Ho scelto di mettermi ancora a disposizione poiché vi sono alcuni progetti e investimenti a cui è importante dare continuità e prosecuzione, garantendo una linea amministrativa in armonia con i cinque anni che sono oramai prossimi a terminare», sottolinea il sindaco uscente.

Scaburri rivendica, poi, gli investimenti compiuti nel quinquennio del suo mandato: il completamento della pista ciclo-pedonale, la realizzazione di un centro per la famiglia in cui riunire tutti i servizi per la persona; e il completamento del polo scolastico con la realizzazione di quattro nuove aule. «Abbiamo ottenuto investimenti a fondo perduto per 20 milioni di euro: questo ha permesso anche di sistemare il bilancio comunale, ripianando un debito di un milione e mezzo di euro attraverso un rigoroso controllo della gestione e una attenta analisi di spesa», aggiunge il candidato, che, anticipa, vedrà confermata la squadra di governo che lo ha accompagnato in questo lustro, mentre la compagine consiliare sarà rinnovata con l’innesto di tre nuovi membri.

Quanto alla priorità del prossimo quinquennio, Scaburri evidenzia la necessità di «promuovere uno sviluppo sostenibile, migliorare e garantire servizi per un ambiente inclusivo e attento alla persona». Resta di capire se l’avversario di Scaburri sarà il quorum – se quindi sarà l’unico candidato in campo - o se, invece, vi sarà un’alternativa. A breve si saprà la risposta.