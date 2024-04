Salò, Giovanni Ciato svela programma e lista di Città Futura

Il candidato sindaco di Città Futura Salò, Giovanni Ciato, scopre le carte e svela programma e lista.

Lunedì sera il gruppo ha inaugurato la sede elettorale, al civico 36 di viale Bossi, e nell’occasione ha presentato, bruciando sul tempo gli altri tre candidati, il programma elettorale e la composizione del gruppo.

I nomi

Cominciamo dalla lista. «Civica e apartitica, senza vincoli ideologici», precisa Ciato, classe 1956, architetto. In lista troviamo per ora 14 nomi (il minimo è 13), ma ci sono ancora due posti disponibili che potranno essere assegnati nei prossimi giorni.

L’elenco, in ordine alfabetico: Florentina Bighe Bresciani (imprenditrice), Marta Carparelli (studentessa laureata in scienze politiche), Maurizio Cobelli (libero professionista), Massimiliano Frau (imprenditore), Massimo Gallina (operatore nel turismo e dj), Francesco Manenti (impiegato), Mauro Marini (pensionato), Alfredo Negro (pensionato, fino a un anno fa comandante della locale stazione dei Carabinieri), Isabella Pollini (insegnante di educazione fisica), Danilo Rebusco (operatore commerciale), Monica Ronchi (insegnante), Raffaella Saracco (psichiatra, psicoterapeuta e criminologa), Walter Stacco (docente universitario in scienze motorie) e Mario Tedeschi (imprenditore).

Le proposte

Il programma è pubblicato sul sito della lista. Le proposte salienti sono la creazione di «alloggi rifugio» per donne in pericolo, l’ampliamento delle zone Daspo e pattuglie diurne e notturne in collegamento con il 112 per la sicurezza, micro-depuratori nelle zone isolate e separazione acque bianche e nere per l’ambiente, l’ampliamento della sezione «L’ultimo fascismo» al MuSa e la destagionalizzazione attraverso eventi sportivi paraolimpici per la cultura e il turismo.

Tra gli obiettivi anche un nuovo porto per soddisfare la richieste di posti barca dei salodiani. Nei prossimi giorni altre presentazioni. Giovedì alle 20.30 alla Conca d’Oro quella del «Nuovo Progetto Salò» di Gianantonio Citroni, che raccoglie il testimone del sindaco uscente Cipani. Venerdì alle 19 alla Cascina San Zago presentazione di «Salò 2.0 Centro Destra» di Erminia Bonfanti. Infine, domenica alle 19, sempre alla Cascina San Zago, la presentazione della «Civica Salò» di Francesco Cagnini.