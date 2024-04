Rudiano, Vavassori in lizza affinché il paese «torni a risplendere»

Nella corsa alle amministrative di Rudiano spunta la quarta lista: «SìAmo Rudiano». Una civica che sarà traghettata dall’attuale consigliere di minoranza, e già sindaco per dieci anni, Pietro Vavassori.

Vavassori torna così in pista per l’ottavo mandato consecutivo, ma questa volta lo fa con un gruppo rinnovato e con un nuovo simbolo. «Questa civica nasce come comitato spontaneo di cittadini innamorati del loro paese - spiega Vavassori - che intendono impegnarsi seriamente e concretamente per il bene e a favore dell’intera comunità: sono orgoglioso della fiducia accordatami».

La carriera amministrativa di Vavassori iniziò a Rudiano nel 1985 quando, da studente universitario, faceva parte delle Commissioni consiliari. Negli anni Novanta fu eletto come consigliere, poi assessore, vicesindaco, primo cittadino per due mandati consecutivi, ancora vicesindaco per cinque anni e poi consigliere di minoranza. Il programma è già scritto e così anche il nome del vicesindaco che, nel caso di vittoria, sarà Carla Bettinardi, tra i banchi della minoranza insieme a Vavassori. «Ciò che ci muove - continua Vavassori - è il bene comune e non gli interessi personali. Abbiamo in cantiere parecchi progetti per le giovani generazioni».

Il programma di «SìAmo Rudiano» tocca molti punti, dalla scuola all’associazionismo, dalla sicurezza a una visione più diffusa del sociale. «Ci impegneremo affinché Rudiano ritorni a risplendere - continua -. Crediamo che la trasparenza sia alla base di qualsiasi buon amministrare, per questo chiedo pubblicamente ai miei avversari politici un confronto fra i candidati sindaco».

«I cittadini di Rudiano hanno costituito questo comitato per vivere Rudiano al meglio - conclude Bettinardi, infermiera -. Mi rivolgo ai miei concittadini: vi aspettiamo per presentare la squadra il 3 maggio alle 20.45 all’auditorium della scuola primaria. Dobbiamo pensare a un paese migliore, dobbiamo innamorarci nuovamente tutti di Rudiano».