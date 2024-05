Rudiano, Simona Moletta si ricandida dopo dieci anni e guarda al futuro

La squadra «Per Rudiano» è pronta a «dare slancio alla comunità con lo sguardo puntato al futuro». «Vogliamo che il centro torni a essere cuore pulsante del nostro paese – spiega la candidata sindaca Simona Moletta, che a Rudiano vestì la fascia tricolore dal 2009 al 2014 – e la qualità della vita dev’essere obiettivo primario».

Trasparenza e ascolto sono tra i temi che caratterizzano la lista capeggiata dall’ex sindaca. «Nel municipio che vogliamo i cittadini troveranno sempre le porte aperte – spiega la candidata sindaca –. Saremo accoglienti per poter dare risposte alle loro domande».

Attenzione particolare ai giovani: «Intendiamo creare sinergie con il mondo della scuola in modo che si arrivi alla realizzazione di progetti condivisi e diffusi perché i nostri ragazzi sono il futuro più bello che ci possa capitare».

La candidata sindaca sottolinea l’importanza di un programma elettorale «reale e costruito sui bisogni delle persone». «Dobbiamo ripartire dai tavoli condivisi – continua –. Rivolgeremo grande attenzione anche alla fascia più fragile della nostra comunità, gli anziani. L’assistenza a loro, così come il servizio sanitario territoriale in generale, è forse l’emergenza più urgente. Crediamo nell’infermieristica di prossimità e di vicinanza, tanto che attiveremo tutti i tavoli di confronto con l’azienda sanitaria per poter implementare questo servizio, molto apprezzato e richiesto dai cittadini».

Sul piatto ascolto e competenza. «Obiettivi importanti – conclude Moletta – che riuscirò a realizzare soltanto grazie al supporto della mia squadra, un gruppo compatto del quale vado molto fiera, e alla condivisione delle idee e dei progetti con i veri protagonisti di Rudiano: i nostri concittadini. La comunità che immaginiamo pensa in modo lungimirante, si pone obiettivi di coraggio, innovazione, qualità, stile e obiettivi chiari. Vogliamo riprendere dalla voglia di incontrarsi, andando oltre l’individualismo per creare un dialogo autentico e costruttivo: vogliamo ritornare a costruire passioni comuni che ci rendano capaci di creare connessioni valide e solide».