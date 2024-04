Roccafranca, il sindaco Marco Franzelli corre per il bis

Il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato alle elezioni amministrative. Classe 1990, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Franzelli ha espresso fiducia nel proprio operato e nei risultati ottenuti in questi anni.

«A conclusione dei lavori di composizione della lista - commenta Franzelli -, tutte le forze politiche e civiche del centrodestra hanno riconfermato la fiducia nei confronti del nostro progetto amministrativo. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, nonché la Civica Roccafranca Ludriano, hanno così voluto continuare a sostenere la mia figura come guida di una coalizione ampia, alla quale ha voluto aderire anche la civica Lombardia Ideale. Tengo molto a questo ultimo aspetto, proprio perché credo che, siano essi espressione di partiti o esponenti della società civile, tutti coloro che hanno voluto unirsi al nostro progetto si siano riconosciuti nel buongoverno che questa Amministrazione ha garantito al nostro Comune».

Per il sindaco il bilancio dei 5 anni trascorsi è positivo: «I numeri parlano chiaro: in cinque anni, intervallati dalle impellenze legate all’emergenza pandemica, siamo riusciti a raccogliere quasi 7 milioni di euro di finanziamenti per infrastrutture, attività e progetti (tra fondi Pnrr, nazionali, regionali e provinciali), senza mai aumentare le tasse a carico di cittadini e imprese e dando prova di una presenza costante, come evidenziato dal computo delle nostre presenze in Consiglio comunale. Sono convinto che sia nell’interesse dei nostri concittadini continuare nel solco tracciato in questi anni, riconfermando la loro fiducia in una compagine solida, determinata e capace di portare risultati tangibili sul territorio».