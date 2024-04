Provaglio d’Iseo, Vincenzo Simonini: «Diamo continuità»

Con una lettera ai propri concittadini, Vincenzo Simonini, sindaco uscente del comune di Provaglio d’Iseo, ha annunciato la propria candidatura: «Carissimi concittadini, dopo cinque anni di mandato, rieccomi a chiedervi di rinnovare la vostra fiducia a me ed alla mia squadra per dare continuità al progetto iniziato cinque anni fa e con coerenza continuare il viaggio per rendere migliore il paese che abitiamo. Sono stati cinque anni particolari, difficili e anomali, che hanno lasciato un segno nelle nostre vite ma che hanno dimostrato l’importanza della coesione sociale del nostro paese».

Nello scritto di Simonini si trovano i punti cardine del suo impegno amministrativo, le relazioni tra le persone, il miglioramento della qualità di vita, la ricerca della sostenibilità e la custodia della natura. «Creare le condizioni per raggiungere questo equilibrio sarà la priorità della mia amministrazione - continua -. L’esperienza amministrativa maturata in questi anni mi ha consentito di gestire in modo più efficiente le risorse, di agire rapidamente nel caso di emergenza e di acquisire una maggior conoscenza e comprensione delle leggi e dei regolamenti. Questa concretezza non ha però intaccato la voglia di sognare un futuro migliore per il nostro paese». La lista che lo sostiene, così come nello scorso mandato, è «Civica bene comune Provaglio Provezze Fantecolo».

Nel quinquennio 2019-2024 sono state promosse politiche sovraccomunali per lo sviluppo, il sostegno e la valorizzazione del commercio e degli esercizi di vicinato del nostro territorio, con la creazione della Consulta del commercio e poi la nascita del Distretto del commercio «I Borghi di Franciacorta» dove Provaglio è capofila. Il Monastero di San Pietro in Lamosa è tornato ad essere fulcro delle iniziative culturali, grazie alla gestione diretta del comune ma non solo, aprendo al suo interno anche un’aula studio per gli studenti di tutto il territorio. Civica bene comune ha programmato una serie di incontri che partiranno giovedì alle 19.30 l’agriturismo Cucina Badì di Provezze.