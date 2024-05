Pezzaze, Marco Richiedei in lizza con una lista giovane

Marco Richiedei, a capo della lista «Impegno comune per Pezzaze», è candidato alle prossime elezioni comunali della realtà dell’alta Valtrompia. Classe 1985, Richiedei concorrerà con una lista civica apartitica, senza alcun tipo di affiliazione ideologica.

«Siamo una lista giovane - ha commentato il candidato -, in maggioranza di età compresa tra i 30 e i 40». Richiedei non è un volto nuovo per la politica locale: prima vicesindaco, si era poi scontrato cinque anni fa con l’attuale sindaco di Pezzaze, diventando capogruppo della minoranza. «Il sindaco attuale non si ricandiderà: saremo presumibilmente in due a fronteggiarci alle elezioni di giugno, con liste formate da persone sia nuove che uscenti dall’attuale Amministrazione».

Con un programma ancora in divenire, Richiedei ha però già sancito quelli che saranno i punti chiave della sua proposta. «Abbiamo a cuore la fornitura ai cittadini di servizi sempre migliori e puntiamo anche sui giovani: in un Comune piccolo, che invecchia sempre di più e che i ragazzi abbandonano sempre prima, ci sembra importante trattenere chi rimane. A questo proposito pensiamo a un Cag, che possa potenzialmente fare da collettore anche per i paesi confinanti, o a incentivi ad hoc nei confronti di realtà della zona frequentate dai più giovani».

Un altro punto indicato da Richiedei è il potenziamento dell’offerta turistica. «Pezzaze non è un comune ad alta trazione industriale come altri della valle - ha chiosato il candidato sindaco -, ma abbiamo realtà come la Miniera Marzoli o il Museo, che sono da valorizzare e incentivare. Da Pezzaze passa anche la ciclabile del Mella, sempre molto frequentata: le possibilità di potenziare anche questo lato del turismo sono tante».