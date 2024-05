Pertica Alta, Giovanmaria Flocchini corre (solo) per la quarta volta

Si presenta come candidato sindaco a Pertica Alta per la quarta volta consecutiva e anche in questa occasione dovrà vedersela da solo contro il quorum, che ad ogni modo con le nuove norme non pare uno spauracchio. Si tratta di Giovanmaria Flocchini, 60 anni, uomo delle Pertiche, vivendo nella vicina Avenone (Pertica Bassa) fin da quando aveva 14 anni. È un imprenditore agricolo, quando non è impegnato in una delle numerose occasioni pubbliche alle quali partecipa. Flocchini, infatti, con un passato come consigliere anche al Pirellone, attualmente è presidente della Comunità montana della Valle Sabbia. «Continuo il percorso iniziato anni fa, anche per completare una serie di opere su tutte le frazioni, da Noffo, Navono e Lavino a Odeno, Belprato e Livemmo». La sfida è quella di concludere il progetto «Borgo Cre-Attivo», essendo stato individuato, da Regione Lombardia, Livemmo come progetto pilota per l’attività di rigenerazione culturale, sociale ed economica in ambito Pnrr. Si tratta del Bando sull’attrattività dei borghi, previsto per piccoli borghi a rischio abbandono: Livemmo unica scelta. E sul tavolo, per rivitalizzare il territorio e invitare le persone a restarci, meglio ancora a ripopolarlo, ci sono 18,5 milioni di euro. Una sfida non da poco. La lista è composta da fidati compagni di viaggio ai quali sono state aggiunti alcuni nomi nuovi: «A questi spetta il compito di portare entusiasmo e freschezza di idee, a noi di mettere a disposizione l’esperienza, con l’obiettivo comune di offrire risorse a tutto il territorio delle Pertiche».