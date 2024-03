La trasformazione di Livemmo e le bellezze del territorio in diretta a «In piazza con noi»

Pertica Alta, piccolo e incantevole borgo della Valle Sabbia con le sue sei frazioni (Belprato, Livemmo, Odeno, Navino, Noffo e Navono), è oggi un cantiere a cielo aperto e lo sarà sino alla tarda primavera del 2026. «Non c’è tempo da perdere - dice il sindaco Giovanmaria Flocchini - perché per trasformare in realtà quanto scritto nel progetto Livemmo Borgo Cre-Attivo, ci restano ormai solo poco più di due anni. Ci sono 18 milioni e mezzo del Pnrr da materializzare. C’è tanto da fare e tutto va realizzato alla perfezione, rispettando i tempi di legge».

In diretta

Pertica Alta sarà trasformata e rinnovata e oggi, nella diretta di «In piazza con noi», come sempre dalle 11 su Teletutto, siamo pronti a raccontare come. Con il sindaco Flocchini sfoglieremo il progetto premiato da Regione Lombardia quale migliore proposta presentata nel 2022 per il bando voluto dal Governo per la rigenerazione dei borghi con meno di 300 abitanti. «L’entusiasmo è tanto - sottolinea Flocchini, da 15 anni sindaco -, ma non nascondo un filo di preoccupazione. Le opere da realizzare sono numerose, così come i servizi da implementare. Per un paese piccolo come il nostro, di 600 abitanti e con soltanto due dipendenti comunali, il rischio di sbagliare è alto, ma non dobbiamo perdere di vista l’opportunità che abbiamo. E uso il plurale perché sono convinto che sarà tutta la valle a beneficiare di questi fondi che permetteranno di creare opportunità e lavoro».

Gli interventi pensati dal gruppo di lavoro che ha steso il progetto hanno infatti l’obiettivo di conservare e abbellire l’esistente, nel pieno rispetto dell’ambiente, e creare nel contempo nuove strutture, spazi e servizi per la comunità. Ma non solo, l’obiettivo è quello di incrementare il turismo in tutta la Valle, per dare significative e reali opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani che hanno scelto o sceglieranno di vivere a dimensione di borgo.

«Il nostro progetto - continua Flocchini - è stato pensato proprio rispettando l’ambiente, l’identità culturale e la vocazione economica del borgo, senza limitare, dove necessario, l’utilizzo della tecnologia. Basti pensare al servizio di telemedicina che garantiremo a tutti i nostri cittadini e ai turisti e che oggi è indispensabile per Pertica Alta, rimasta senza medico di base». Nella puntata di domenica, oltre al progetto di recupero del borgo, vi mostreremo anche le bellezze che il territorio offre. Con il professor Alfredo Bonomi entreremo in tutte le chiese di Pertica Alta, frazioni comprese. Un viaggio nella fede e nella storia, nella cultura e nell’arte. In piazza ci saranno anche i bambini che, affiancati dalle maestre e supportati dai genitori, si stanno preparando al meglio per raccontare la gioia del vivere nel borgo valsabbino.