Passirano, il sindaco non si ricandida: in campo c’è Marta Orizio

Cambia la figura di riferimento, ma non la sostanza. Quella presa dall’attuale compagine di maggioranza è assolutamente una scelta in continuità con il lavoro amministrativo fatto in questi anni.

La candidata sindaca della lista «Vivere Passirano Camignone Monterotondo» sarà Marta Orizio. Tutto come da pronostico a Passirano, con la lista che amministra il Comune franciacortino che ha scelto di proporre l’attuale vicesindaca e assessora alle Politiche sociali, Giovanili e all’Ambiente.

Niente Pasini Inverardi tris dunque, con l’attuale primo cittadino (già al lavoro, tra le altre cose, come presidente di Terra della Franciacorta) che supporta con forza la candidata.

Orizio, classe 1989 laureata in Psicologia e Scienze della Formazione Primaria, lavora come insegnante alle elementari e si è spesa sin da giovanissima in ambito associativo e parrocchiale.

«Ho deciso di mettermi a disposizione perché mi stanno a cuore le comunità di Passirano, Camignone e Monterotondo - ha commentato la candidata, 35 anni il prossimo mese -. Questa comunità mi ha cresciuta, mi ha trasmesso i valori che fondano il mio impegno civico e che mi guidano nel lavoro e nella vita: solidarietà, dedizione e responsabilità. Penso sia necessario dare valore, insieme, a una politica intesa come percorso di partecipazione e crescita comunitaria, che riesca a cogliere la complessità del nostro tempo e ad affrontare in modo coraggioso le sfide che ci attendono».

L’attuale vicesindaca di Passirano ha aggiunto di essere pronta, «insieme al gruppo che con me si presenterà alle elezioni comunali, a testimoniare la passione per il bene comune e a proseguire in una buona Amministrazione, che metta al centro i bisogni delle persone della nostra comunità, e tuteli e valorizzi il nostro territorio».

Qualche novità e soprattutto continuità nella formazione della lista di candidati e sul programma, in fase di stesura e con l’idea di un coinvolgimento forte della popolazione. «La lettura del presente ci porta a consolidare alcuni progetti di questo mandato amministrativo, ma anche a sviluppare nuove proposte, dopo un attento ascolto dei cittadini - hanno confermato dalla lista -. In questi mesi, infatti, la lista civica ha allargato la partecipazione proponendo incontri volti alla costruzione del prossimo programma elettorale, un programma che nelle prossime settimane proseguirà con l’ascolto della cittadinanza tutta».