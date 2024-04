Nuvolera, il sindaco Andrea Agnelli alla sfida elettorale per il tris

In campo per puntare al tris, per portare la fascia tricolore per altri cinque anni. Andrea Agnelli, sindaco uscente della lista «Progetto Nuvolera» a conclusione del suo secondo mandato, dopo mesi di riflessione, ha sciolto la riserva, comunicando ufficialmente la volontà di ricandidarsi come sindaco del suo paese per il prossimo mandato. Ora, dopo dieci anni, lo attende il duro lavoro di ricomporre una squadra che sappia tenere il passo con le esigenze di tutti le cittadine e cittadini di Nuvolera, dai più giovani ai più anziani, dai nuvoleresi d’origine ai nuovi arrivati.

Con i giovani

«Riconosco che per raggiungere questo importante obiettivo - ha detto Andrea Agnelli - è fondamentale il contributo di tutte e tutti, soprattutto dei più giovani, che portano con sé un’incredibile carica di energia e talento che finora non ha avuto abbastanza spazio. Sono convinto che sia necessario un ricambio generazionale per il benessere della nostra comunità, dando sempre più spazio a nuove forze e prospettive per il bene collettivo».

«Sono pronto ad impegnarmi per altri cinque anni, sicuramente gli ultimi - ha concluso il candidato sindaco - ma sono altresì determinato a lasciare sempre più spazio a chiunque abbia la volontà e l’energia di assumersi responsabilità amministrative per il bene della nostra comunità».

Per discutere delle proposte e delle disponibilità per garantire a Nuvolera un’amministrazione efficace, aperta e condivisa, Andrea Agnelli invita la popolazione alla prima riunione programmata per lunedì 8 aprile alle 20.30 alla sala consiliare. Nelle prossime settimane si scopriranno i dettagli del programma elettorale.