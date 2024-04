Nuvolento, Claudio Papotti in campo: «Se eletto accordi con due Comuni»

Claudio Papotti, classe 1962, ex primo cittadino di Paitone per due mandati, dal 2004-2009 e 2009-2014 e assessore con sindaco Dante Freddi nel 2014-2019, si candida come sindaco di Nuvolento alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Ha presentato la sua candidatura giovedì sera nella sala polivalente Vecchio Mulino.

Claudio Papotti ha invitato tutti i cittadini all’assemblea pubblica, nella quale, di fronte a una sala piena, ha parlato ai cittadini non solo per presentarsi, ma anche per recepire varie proposte per il futuro. «Dopo essere stato contattato da numerosi cittadini di Nuvolento - spiega Papotti - ho deciso di accettare la sfida. Sono pronto a mettere a disposizione tutta la mia esperienza, dopo averlo fatto in passato per Paitone, anche per il comune di Nuvolento».

Sul palco con lui sono saliti due componenti della prossima lista: Alessio Massardi, giovane tecnico del Comune di Rezzato, e Sabina Rossi, persona molto conosciuta nel paese per il suo impegno in varie associazioni di volontariato. Durante la serata numerosi sono stati gli interventi, ai quali hanno risposto i candidati. Ma il maggior consenso da parte del pubblico presente è stato quando il candidato sindaco ha affermato: «In caso di una mia vittoria cercherò di dialogare con i sindaci di Nuvolera e Paitone per una collaborazione amministrativa. I nostri paesi - aggiunge Papotti - hanno le stesse esigenze, diverse da un grosso comune come quello di Mazzano, pertanto sarebbe auspicabile unire le nostre forze per il bene delle nostre tre comunità. Tra i tre comuni sono già in atto collaborazioni sia in campo sportivo sia in campo scolastico».

Claudio Papotti è il primo candidato sindaco a scendere in campo: in paese si sussurra però che le liste che si sfideranno potrebbero essere addirittura quattro. Il quadro è cambiato decisamente rispetto alla scorsa tornata, quando le liste erano soltanto due.