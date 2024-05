Nei comuni bresciani la parità è ancora lontana: solo in uno su 5 c’è una sindaca

Elio Montanari

Le donne elette sono 1.141, le prime cittadine laureate sono il 60% ben di più degli uomini fermi al 37%

3 ' di lettura

Sono poche le sindache nei Comuni bresciani © www.giornaledibrescia.it

Le donne sono più della metà della popolazione bresciana in età da voto, poco meno del 51% di coloro che il prossimo giugno saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni locali in 143 Comuni della provincia di Brescia. Facendo però due conti, sul complesso degli amministratori locali attualmente in carica nei 205 comuni bresciani la situazione non è propriamente la stessa. I dati I numeri del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, aggiornati al novembre 2023, ci raccontano che tra