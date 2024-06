Montichiari nel solco della continuità, Togni confermato sindaco: «Premiati per il lavoro fatto»

La capitale della Bassa ha scelto: al cambiamento ha preferito la continuità. Per questo motivo ha confermato la fiducia al suo sindaco, Marco Togni, che potrà continuare a dare forma al «Progetto Montichiari» fondato sull’«Abc» (Ascolto, Buonsenso, Concretezza). A investire Togni della fascia tricolore per il secondo mandato consecutivo è stata una netta percentuale di elettori (il 60,03%), visto che ancor prima che finisse lo spoglio, è apparsa evidente la vittoria contro la sfidante Beatrice Morandi, che aveva lanciato ai cittadini la proposta del cambiamento: «Meglio cambiare, cambiare in meglio», il suo slogan.

La gioia

«Grande la soddisfazione per questo risultato: eravamo convinti del buon lavoro fatto sino a oggi e quindi siamo contenti della conferma - ha commentato, a caldo, Togni, dalla sede elettorale di piazza Santa Maria, abbracciato dalla sua famiglia e dalla sua squadra -. Non è solo la vittoria del centrodestra, bensì un apprezzamento all’impegno della nostra Amministrazione comunale: a testimoniare ciò è il risultato, che mi rende contento, della lista civica presente nella coalizione». Con Togni ci sono le liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, ma anche la civica «Togni sindaco si continua!», guidata da Graziano Bonometti (nella precedente Consiliatura, assessore ai Lavori pubblici). «Adesso, come ho sempre detto, bisogna ricominciare dal proseguimento di quanto abbiamo avviato: c’è un sacco da fare! - ha detto Togni -. Ringrazio Beatrice Morandi per avermi chiamato per congratularsi e io mi sono congratulato con lei». Togni e Morandi conviveranno ancora in Consiglio comunale, sempre su versanti opposti, come nel precedente mandato.

Opposizione

«Continuerò il mio lavoro in opposizione, dove rimarrò come rappresentante di Montichiari Dinamica (per essere più rappresentativa, aveva deciso di uscire dal gruppo consiliare del Pd per formare, da sola, il gruppo misto, ndr) - ha commentato Morandi -. Sarà un’opposizione seria e corretta: sosterremo le proposte della maggioranza che troveremo condivisibili e ci opporremo a quelle non condivisibili. Gli elettori hanno premiato la continuità. Io sono contenta di aver dato il massimo, di aver proposto un progetto di cambiamento verso il quale sarò coerente e, soprattutto, che si sia formata una squadra ricca di forze giovani».