Monticelli Brusati, la continuità di Ugo Buffoli o la novità di Giuseppe Raspanti

La continuità garantita dall’attuale vicesindaco Ugo Buffoli o la novità di Giuseppe Raspanti. Si può riassumere così la situazione politica a Monticelli Brusati, al voto per le comunali. Dopo due mandati come sindaco Paolo Musatti ha scelto di non riproporsi, e il suo vice storico ha deciso di presentarsi come leader nella lista «Per Monticelli», composta da novità, ma anche da molti pilastri dell’attuale Amministrazione, come Elena Franchi, Emanuela Gaia e Ivan Gitti. L’altro candidato è Giuseppe Raspanti, faro della lista d’opposizione ormai di lungo corso «Civica per Monticelli».

Buffoli: il programma di «Per Monticelli» è a 360 gradi: «Vogliamo essere attenti ai bisogni della persona in tutte le sue sfaccettature - spiega Buffoli -. Una persona deve trovare nella collettività tutto ciò che serve per realizzarsi, potendo contare sulla solidarietà e sussidiarietà verticale e orizzontale. Porremo attenzione al coinvolgimento di tutta la comunità nella programmazione delle numerose iniziative culturali che intendiamo promuovere, così come nella valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e architettonico. Fondamentale è per noi la tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, come nel caso dell’area Ex Ercos. E riqualificazione dei centri storici, manutenzione delle strade, prolungamento della ciclabile e sistemazione del centro sportivo».

La ricetta di Raspanti (classe ’53 con un passato lavorativo dedicato a cultura e giornalismo sportivo) e della sua lista parte da trasparenza e salvaguardia dell’ambiente, con l’intenzione (anche con l’istituzione di una commissione) di risolvere la situazione del sito inquinato dove insisteva l’azienda Ercos. Altri punti forti, in caso di vittoria, saranno: supporto ai cittadini per l’accesso ai servizi sanitari in tempo ragionevole, integrazione sociale, aiuto a persone in difficoltà: «Vogliamo che i cittadini siano soggetti dell’attività amministrativa - sottolinea Raspanti -. E il riconoscimento del ruolo fondamentale delle realtà associative, ecclesiali, di volontariato e terzo settore».