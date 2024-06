Monte Isola, il vice Mazzucchelli vuole la fascia e Ziliani ci riprova dopo 5 anni

Sfida a due a Monte Isola: i candidati sindaco sono Severino Mazzucchelli, vicesindaco nell’amministrazione guidata da Fiorello Turla, ma con una squadra nuova, e Lorenzo Ziliani, consigliere di minoranza e candidato sindaco nel 2019 «e sconfitto - come sottolinea lui - per dieci voti».

Mazzucchelli è appoggiato dalla lista «L’isola al centro» che, pur in continuità con l’Amministrazione uscente, è composta da nomi nuovi e giovani. Con Mazzucchelli si ricandida soltanto Mario Archetti, assessore edilizia privata, ambiente e verde pubblico, agricoltura, istruzione, servizi sociali. Ziliani, invece, è capolista di «Monte Isola futura. Una squadra che naviga verso un futuro migliore».

«L’isola al centro» come dice Mazzucchelli «deve continuare ad essere, ancora di più, il centro per tutti i suoi abitanti ma anche il centro del turismo lacustre». In questi ultimi anni infatti Monte Isola grazie anche al sostegno del gruppo «L’isola che vorrei», che aveva appoggiato Turla, è diventata sempre più internazionale. «Non mancheranno progetti per il territorio, per le giovani generazioni, per il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e delle condizioni stradali ed azioni riguardanti i temi dell’ecologia e dell’ecosostenibilità».

La lista «Monte Isola futura» ha scelto come cardini la difesa, il sostegno e lo sviluppo delle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia, l’attenzione alle fasce sociali più deboli, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, il supporto alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti con agevolazioni fiscali e amministrative e l’accrescimento di un turismo eco-sostenibile. E inoltre, la progettazione di un parcheggio sulla terra ferma sfruttando la sinergia con i comuni limitrofi, per agevolare i montisolani e soddisfare le necessità dei turisti, la realizzazione di nuovi punti di aggregazione per le nuove generazioni e la riorganizzazione dei trasporti con una riduzione delle tariffe per i residenti.