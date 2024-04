Mazzano, è Fabio Zotti il nome scelto dal centrodestra

La notizia era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: è Fabio Zotti il nome scelto dal centrodestra di Mazzano per le prossime amministrative. L’attuale primo cittadino, con alle spalle anche due mandati da assessore, cercherà quindi il bis in fascia tricolore, sostenuto dalle forze politiche che già ne avevano appoggiato la corsa cinque anni fa, ovvero Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, e dalla «Civica Mazzano».

«Quelli che volgono al termine - afferma Zotti, confermando il proprio impegno nella vita amministrativa del paese - sono stati cinque anni molto intensi, con tante e importanti situazioni e questioni da affrontare, dall’emergenza Covid alle calamità naturali solo per citarne alcune. Ho accettato la candidatura per un secondo mandato perché, proprio alla luce di quanto successo, non siamo riusciti a completare tutto quanto avevamo in programma, e il desiderio sarebbe di farlo ora portando avanti anche nuove idee e nuove sfide e avvicinando nuove persone e giovani all’esperienza politica».

I nomi di chi affiancherà Zotti, come il programma dettagliato della coalizione, saranno presentati nelle prossime settimane mediante incontri nelle tre frazioni che compongono il Comune di Mazzano. «La lista, caratterizzata da proposte giovanile e esperienza locale consolidata, si è arricchita - evidenzia il sindaco uscente - di nuove figure, motivate e competenti, rispecchiando l’impegno del centrodestra nel formare un team all’altezza delle sfide odierne. Rispetto a cinque anni fa, non dovremmo più essere lista unica, fattore sicuramente positivo, come positivo è stato riscontrare ritrovati entusiasmo e interesse nelle persone unitamente alla voglia di mettersi a servizio della comunità».

Continuità e novità, rinnovamento e coesione parrebbero i perni sui quali l’operato andrà ad innestarsi: «Il lavoro di squadra - fa sapere Fabio Zotti - è già iniziato, con gruppi dedicati per approfondire le tematiche cruciali e proporre soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’idea è dare continuità a quanto sin qui fatto, concludendo le grandi opere in corso, e inserire idee e progetti nuovi che sta portando chi si affaccia per la prima volta alla politica. Se dovessimo essere riconfermati, per me sarebbe un ultimo mandato attraverso il quale formare nuove persone, anche giovani, che poi possano portare avanti impegno e lavori».

Ora si attende che venga ufficializzata la candidatura che si opporrà a Zotti, da parte di una civica di centrosinistra.