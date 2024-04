Mazzano, ancora nessun candidato ma si va verso due liste

Di nomi ufficiali ancora non ce ne sono, ma quel che appare quasi certo, questa volta, è che i cittadini di Mazzano, alle prossime elezioni amministrative, non saranno chiamati al voto potendo esprimere l’eventuale preferenze per una lista soltanto.

Lo scenario delineatosi nel 2019, e che poi consegnò a Fabio Zotti di «Obiettivo Mazzano» le chiavi del municipio per la consiliatura che sta volgendo al termine, sembrerebbe, infatti, scongiurato per gli oltre novemila mazzanesi aventi diritto di voto. Per loro, nel fine settimana di seggi aperti dell’8 e 9 giugno prossimi, dovrebbe profilarsi la possibilità di individuare i propri rappresentanti tra almeno due forze antagoniste. In particolare, la sfida dovrebbe essere tra la compagine che esprime l’attuale maggioranza in carica, che nel mandato che si sta esaurendo ha operato senza un’opposizione, e una lista civica vicina all’area di centrosinistra, per il ritorno così a un dibattito a più voci in sede di Consiglio comunale.

Dell’una e dell’altra ad oggi non vi è certezza su quale sia la figura individuata al ruolo di primo cittadino. Voci più o meno insistenti però vorrebbero la maggioranza di centrodestra uscente intenzionata a cercare continuità nel proprio percorso (da capire se ancora con tutte le forze politiche attuali), presentando un elenco di candidature capeggiata, con buona probabilità, da Fabio Zotti, attuale primo cittadino che quindi verrebbe riproposto come sindaco. Dall’altra parte a contendere a questi la fascia tricolore e un mandato bis, o pronta ad opporsi a un eventuale altro nome, ci sarebbe una figura che ha già militanza ed esperienze politiche all’attivo e che, in passato, già si è seduta nei banchi del Consiglio comunale.

Non è escluso che possa prendere forma anche una terza lista: tuttavia, benché l’ipotesi in questione non sia del tutto tramontata, una sua concretizzazione appare ancora lontana. Ciò che è certo e che quelle in corso sono ore piuttosto calde e le prime ufficializzazioni potrebbero concretizzarsi anche nel breve, venendo incontro anche alla curiosità dei mazzanesi che si interrogano su chi potrà governarli.